Selon l'enquête menée par Gravy Analytics, 73 % des personnes qui ont participé au sondage ont accepté de laisser les entreprises utiliser leurs données de localisation pour améliorer les fonctions de leurs applications. 39 % des personnes interrogées n'ont manifesté aucune réticence à l'égard du partage de leurs données de localisation, pour autant que cela leur permette de télécharger et d'utiliser des applications gratuitement. En revanche, 23 % seulement se sont montrés intéressés, car ils aimeraient voir des publicités et des promotions plus pertinentes.Environ 40 % des participants se sont sentis mal à l'aise à l'idée de partager leurs données de localisation, car ils ont exprimé leur inquiétude en disant que les gens pourraient penser des choses différentes à leur sujet en fonction de l'endroit où ils vivent ou voyagent. Parmi eux, 44 % étaient des hommes et 37 % des femmes. Il convient de noter que 68 % des clients craignent les violations de données, tandis que 62 % sont préoccupés par la traçabilité.Mais l'enquête de Gravy Analytics a également montré que 54 % d'entre eux sont prêts à partager leurs données si elles parviennent à l'entreprise sous forme de bloc, comme une collection, avec l'anonymat, car ils pensent qu'ils ne seront pas retracés sur une base individuelle. Il est intéressant de noter que sur les 54 %, environ 58 % sont des diplômés de l'enseignement supérieur et 60 % des hommes, qui souhaitent que leurs données de localisation soient partagées dans le cadre d'une collecte anonyme.Même si la crainte persiste, 73 % des consommateurs étaient prêts à fournir leurs données de localisation sous forme de bloc anonyme en cas de gestion des interventions d'urgence lors de catastrophes naturelles. Quant à ceux qui sont prêts à voir une amélioration des services comme les transports publics, ils sont 45 %. En outre, l'utilisation des données de localisation pour la mise en place de nouvelles installations reste le choix de 38 % des participants.Comme les médias sociaux, y compris les sites Web et les applications, se développent de jour en jour, les gens aiment voir du contenu personnalisé et sont donc prêts à partager leurs données de localisation dans ce but. Selon l'enquête, 31 % des personnes interrogées déclarent aimer les contenus basés sur leurs intérêts et leur localisation.La raison pour laquelle il y a une large adhésion, c'est que les consommateurs aiment voir les offres et les publicités pour les produits qui les fascinent, ce qui résume 71 % du choix des gens et environ 56 % ont dit que c'est le fait de voir des publicités particulières et des activités qu'ils pourraient faire ou qu'ils sont prêts à faire qui les fait autoriser les entreprises à utiliser leurs données de localisation.Dans la tranche d'âge 18-34 ans, 26 % des personnes interrogées n'aiment pas l'idée que les entreprises utilisent leurs données de localisation, et lorsqu'on leur en demande la raison, environ 58 % répondent qu'elles ne veulent pas que leurs données soient utilisées pour le bénéfice d'une entreprise.Jeff White, PDG de Gravy Analytics, a déclaré que, bien que les clients soient au courant et semblent satisfaits de l'utilisation des données de localisation pour s'aider et améliorer la société, de nombreux aspects restent cachés mais devraient être abordés afin que le public comprenne mieux comment les données de localisation les concernant et celles provenant de lieux sensibles sont utilisées et conservées en toute sécurité.Il a poursuivi en disant qu'il est de la responsabilité des géants de la technologie et des entreprises d'expliquer le mécanisme de sécurité complet qui garantit la vie privée des consommateurs et de souligner l'importance de l'utilisation de ces données pour le bien-être social.Source : Gravy Analytics Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous pour ou contre l'avis de partager vos données de localisation ? Si oui, dans quelles mesures ?