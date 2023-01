Les connexions WiFi publiques sont connues pour être sujettes aux cyberattaques, car les pirates peuvent profiter de la nature publique de la connexion pour accéder à vos appareils sans même que vous vous en rendiez compte.Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser le WiFi public. Les personnes qui voyagent pendant les vacances ont souvent des escales prolongées, et l'on s'attend à ce que 113 millions de personnes se déplacent pendant la période de Noël. Il est donc nécessaire d'utiliser le WiFi public pour passer le temps, et l'utilisation d'un VPN peut le rendre beaucoup plus sûr.Malgré cela, une récente enquête menée auprès de 1 000 Américains a révélé que plus de la moitié d'entre eux, 56 % pour être précis, n'utilisent pas de VPN lorsqu'ils accèdent à des connexions Internet publiques. Pire encore, 41 % d'entre eux déclarent n'avoir aucun logiciel de sécurité sur leur système, ce qui rend considérablement plus dangereuse la connexion à un réseau WiFi public. Selon les personnes interrogées, la principale raison de ce comportement est qu'elles veulent économiser de l'argent en limitant l'utilisation des données cellulaires.Les pirates informatiques utilisent de nombreuses astuces pour amener les gens à leur donner un accès illicite à leurs systèmes. Ils savent que les voyageurs sont à l'affût de WiFi gratuits, et ils établissent donc leurs propres connexions avec des noms qui vous font croire que leur WiFi est celui que vous devez utiliser. Si vous vous connectez à ce WiFi, vous risquez de perdre l'accès à une tonne de données personnelles en quelques minutes.La meilleure façon d'éviter cela est d'opter pour la connexion la plus proche de l'endroit où vous vous trouvez. N'hésitez pas à demander à un représentant du service clientèle de l'aéroport ou d'un café comment s'appelle leur WiFi et s'il est gratuit ou non. Les stations de recharge USB sont également à éviter en raison des risques qu'elles présentent.Source : HighspeedInternetTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Utilisez-vous un VPN pour vous connecter aux réseaux WiFi publics ?Quels autres dispositions prenez-vous pour rester en sécurité sur les réseaux WiFi publics ?