En moyenne, environ quatre personnes sur cinq se disent insatisfaites de l'actuel projet de loi sur la sécurité en ligne, qui vise à mieux réglementer le contenu en ligne afin que les utilisateurs restent en sécurité.Cette nouvelle intervient alors qu'un grand nombre de députés ont apporté leur soutien à un nouvel amendement visant à rendre les patrons de la technologie responsables, sur leurs plateformes respectives, des dommages, des abus, voire de la mort d'enfants.L'année dernière, une jeune écolière est décédée après avoir subi des blessures dues à l'automutilation qu'elle a rencontrée à cause de la dépression et des effets négatifs des contenus en ligne.De nombreux députés exigent que les entreprises de médias sociaux soient tenues responsables de ce type d'incidents et demandent au gouvernement de modifier ce projet de loi avant qu'il ne soit trop tard.Ce projet de loi actuel est susceptible de tenir uniquement comme responsable de l'incapacité à fournir les bonnes informations à l'Ofcom les postes de dirigeants, au lieu de différentes décisions d'entreprise qui donnent lieu à des incidents comme le préjudice ou l'abus qui pourraient être évités.Le directeur général de la NSPCC a ajouté qu'il est grand temps que la législation donne lieu à une réglementation audacieuse et de haut niveau qui garantisse que la responsabilité ne s'arrête pas aux cadres supérieurs.Une lettre ouverte a même été envoyée aux parents par le secrétaire à la culture du pays, qui a promis que les entreprises de médias sociaux seraient responsables non seulement des contenus illégaux, mais aussi des contenus susceptibles de nuire gravement aux jeunes enfants.Cette lettre mettait l'accent sur six points différents du projet de loi visant à réprimer les différentes applications de médias sociaux. Il s'agit notamment de se débarrasser des contenus illégaux tels que la maltraitance des enfants et le terrorisme.Ensuite, elle s'est engagée à protéger les enfants contre les contenus préjudiciables comme la cyberintimidation et la promotion des troubles de l'alimentation. Elle a même fini par imposer aux entreprises l'obligation de respecter les limites d'âge, qui sont généralement de 13 ans pour la plupart d'entre elles.De même, les entreprises seront invitées à vérifier l'âge des enfants et à les protéger contre la production de contenus inappropriés, à l'instar des nouvelles mesures prises à l'encontre des sites Web explicites pour adultes. En outre, les messages encourageant l'automutilation seraient également rendus illégaux et les entreprises seraient obligées de publier des évaluations des risques pour les jeunes enfants sur ces plateformes.Si une entreprise ne respecte pas ses engagements, elle s'expose à des amendes allant jusqu'à un milliard de livres sterling et au blocage de sites Web dans tout le Royaume-Uni.Cette enquête de YouGov a également montré que la majorité des personnes interrogées souhaitaient que les sites de jeux et de médias sociaux désignent des responsables chargés de veiller à la protection des enfants. De même, 87 % des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête estiment que les entreprises qui n'ont pas mis en place les bonnes mesures de sécurité devraient être tenues pour responsables et se voir infliger des amendes. Mais ils sont deux fois moins nombreux à penser que la bonne sanction serait d'infliger une amende aux responsables.Pour l'instant, le projet de loi sur la sécurité en ligne doit retourner devant le Parlement britannique le 16 janvier, mais nous ne savons pas exactement quels autres amendements seront apportés, le cas échéant. Mais les gens attendent beaucoup, compte tenu des menaces croissantes présentes dans le monde en ligne d'aujourd'hui.Source : YouGov Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous d'accord avec les mesures préconisées par le secrétaire à la culture britannique dans sa lettre ouverte ?