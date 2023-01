Données sensibles, chiffrées ou non, copiées

Envoyé par PDG LastPass Envoyé par Pour rappel, le mot de passe principal n'est jamais connu de LastPass et n'est ni stocké ni conservé par LastPass. Le chiffrement et le déchiffrement des données sont effectués uniquement sur le client LastPass local. Pour plus d'informations sur notre architecture Zero Knowledge et nos algorithmes de chiffrement, veuillez cliquer ici.



La mise à jour indique que dans l'enquête de la société jusqu'à présent, rien n'indique que des données de carte de crédit non cryptées ont été consultées. LastPass ne stocke pas les données de carte de crédit dans leur intégralité, et les données de carte de crédit qu'il stocke sont conservées dans un environnement de stockage en nuage différent de celui auquel l'acteur de la menace a accédé.

LastPass ou pas/plus LastPass ?

L'affirmation de LastPass de "zéro connaissance" est un mensonge éhonté. Ils ont à peu près autant de connaissances qu'un gestionnaire de mots de passe pourrait avoir. Chaque fois que vous vous connectez à un site, un événement est généré et envoyé à LastPass dans le seul but de suivre les sites auxquels vous vous connectez. Vous pouvez désactiver la télémétrie, sauf que la désactiver ne fait rien - l'application enverra toujours des données à LastPass chaque fois que vous vous authentifiez quelque part. De plus, presque tout dans votre coffre-fort LastPass n'est pas chiffré. Je pense que la plupart des gens envisagent leur coffre-fort comme une sorte de base de données chiffrée où l'intégralité du fichier est protégé, mais non - avec LastPass, votre coffre-fort est un fichier en texte brut et seuls quelques champs sélectionnés sont chiffrés.

LastPass a l'habitude d'ignorer les chercheurs en sécurité et les rapports de vulnérabilités, et ne participe pas à la communauté infosec ni à la communauté de hacking de mots de passe. Les signalements de vulnérabilité restent non reconnus et non résolus pendant des mois, voire des années, voire jamais. Pendant un certain temps, ils avaient même un mauvais contact répertorié pour leur équipe de sécurité. Bugcrowd signale les vulnérabilités pour eux maintenant, et la plupart sinon tous les rapports de vulnérabilités sont gérés directement par Bugcrowd et non par LastPass. Si vous essayez de signaler une vulnérabilité au support LastPass, ils prétendront qu'ils ne comprennent pas et ne transmettront pas votre ticket à l'équipe de sécurité. Maintenant, Tavis Ormandy a félicité LastPass pour sa réponse rapide aux rapports de vulnérabilité, mais j'ai l'impression que c'est simplement parce que c'est Tavis / Project Zero qui les signale car ce n'est pas l'expérience que la plupart des chercheurs ont eue.

LastPass, l'un des principaux gestionnaires de mots de passe, a déclaré que des pirates ont obtenu une multitude d'informations personnelles appartenant à ses clients ainsi que des mots de passe chiffrés et cryptographiquement hachés en plus d'autres données stockées dans les coffres-forts des clients. La révélation, publiée le 22 décembre, représente une mise à jour spectaculaire d'une brèche que LastPass a révélée en août. À cette période, la société a déclaré qu'un acteur malveillant avait obtenu un accès non autorisé via un seul compte de développeur et l'a utilisé pour accéder à des données exclusive. L'éditeur a reconnu que le(s) cybercriminel(s) « avait pris des parties du code source et certaines informations techniques propriétaires de LastPass ». La société a déclaré à l'époque que les mots de passe principaux des clients, les mots de passe chiffrés, les informations personnelles et les autres données stockées dans les comptes clients n'étaient pas affectés.Dans la mise à jour de jeudi 22 décembre, la société a déclaré que les pirates avaient accédé aux informations personnelles et aux métadonnées associées, notamment les noms de société, les noms d'utilisateur final, les adresses de facturation, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les adresses IP utilisées par les clients pour accéder aux services LastPass. Les pirates ont également copié une sauvegarde des données du coffre-fort client qui comprenait des données non chiffrées telles que des URL de sites Web et des champs de données chiffrés tels que des noms d'utilisateur et des mots de passe de sites Web, des notes sécurisées et des données remplies de formulaires.« Ces champs chiffrés restent sécurisés avec un chiffrement AES 256 bits et ne peuvent être déchiffrés qu'avec une clé unique de déchiffrement dérivée du mot de passe principal de chaque utilisateur à l'aide de notre architecture Zero Knowledge », a expliqué le PDG de LastPass, Karim Toubba, faisant référence à Advanced Encryption Scheme. Zero Knowledge fait référence à des systèmes de stockage impossibles à déchiffrer pour le fournisseur de services. Le PDG a poursuivi :L'intrusion révélée en août qui a permis aux pirates de voler le code source de LastPass et des informations techniques propriétaires semble liée à une violation distincte de Twilio, un fournisseur de services d'authentification et de communication à deux facteurs basé à San Francisco. Le cybercriminel derrière cette violation a volé les données de 163 des clients de Twilio. Les mêmes hameçonneurs qui ont frappé Twilio ont également violé au moins 136 autres entreprises, dont LastPass.La mise à jour de jeudi 22 décembre a indiqué que les cybercriminels pourraient utiliser le code source et les informations techniques volés à LastPass pour pirater un employé distinct de LastPass et obtenir des informations d'identification et des clés de sécurité pour accéder et déchiffrer les volumes de stockage au sein du service de stockage basé sur le cloud de l'entreprise.Mais les spécialistes de la cybersécurité se sont attaqué au communiqué de LastPass.Permettez-moi de commencer par dire que j'avais l'habitude de soutenir LastPass. Je l'ai recommandé pendant des années et l'ai défendu publiquement dans les médias. Si vous recherchez sur Google "jeremi gosney" + "lastpass", vous trouverez des centaines d'articles dans lesquels j'ai défendu et/ou soutenu LastPass (y compris dans le magazine Consumer Reports). Je l'ai défendu même face aux vulnérabilités et aux failles, car il avait une UX supérieure et semblait toujours être la meilleure option pour les masses malgré ses défauts flagrants. Et il a toujours une place un peu spéciale dans mon cœur, étant le gestionnaire de mots de passe qui m'a en fait orienté vers les gestionnaires de mots de passe. Il a placé la barre pour ce que j'attendais d'un gestionnaire de mots de passe, et pendant un certain temps, il était inégalé.Mais les choses changent et ces dernières années, je me suis retrouvé incapable de défendre LastPass. Je ne me souviens pas s'il y a eu une paille particulière qui a fait déborder le vase, mais je sais que j'ai cessé de le recommander en 2017 et que j'ai totalement effectué la migration en 2019. Vous trouverez ci-dessous une liste non ordonnée des raisons pour lesquelles j'ai perdu toute foi dans Last Pass :Vous savez, je ne recommande pas simplement aux utilisateurs de rejeter LastPass à cause de cette dernière violation. Je vous recommande de courir aussi loin que possible de LastPass en raison de sa longue histoire d'incompétence, d'apathie et de négligence. Il est tout à fait clair qu'ils ne se soucient pas de leur propre sécurité, et encore moins de votre sécurité.Je trouve un peu étrange que LastPass ne donne à personne plus de détails sur ce qui s'est passé avec le vol. Bitwarden, en revanche, est transparent avec ses audits et ses certifications en plus de sa base de code ouverte. La différence est claire. LastPass vous recommande de changer votre mot de passe principal et tous vos autres mots de passe. Je vous recommande de dire au revoir à LastPass et de passer à un autre gestionnaire de mots de passe.Il existe de nombreux bons gestionnaires de mots de passe. Ils incluent 1Password, DashLane et NordPass. Mais côté offre payante ou gratuite, vous ne verrez pas mieux que Bitwarden.Bitwarden est une sorte de programme open source. Plus précisément, il utilise une licence disponible à la source. La société admet que la licence Bitwarden n'est pas considérée comme open source selon la définition de l'Open Source Initiative (OSI), mais elle « pense que la licence équilibre avec succès les principes d'ouverture et de communauté avec nos objectifs commerciaux ».Laissant de côté le problème de licence, le côté pratique de Bitwarden est qu'il est libre d'être utilisé à la fois sur un serveur ou un client. Par exemple, en tant que client, vous pouvez l'exécuter sur Linux, Windows, macOS, Android, iPhone et iPad. Avec ses extensions de navigateur, vous pouvez également l'utiliser sur Brave, Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera, Vivaldi et Tor. Le coût? Vous pouvez l'exécuter gratuitement sur tous les appareils et navigateurs dont vous disposez.Gratuitement, vous obtenez également un magasin basé sur le cloud pour tous vos mots de passe, Bitwarden Web Vault ; un générateur de mot de passe aléatoire*; authentification à deux facteurs (2FA); et la sécurité supplémentaire de la fonction de violation de base de données de Bitwarden. Cette dernière fonctionnalité vérifie si l'un de vos mots de passe a déjà été exposé.Spoiler Alerte : il y a de fortes chances que vos mots de passe soient déjà disponibles. Vous ne me croyez pas ? Vérifiez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone sur HaveIbeenPwned et préparez-vous à une mauvaise surprise.Supposons, cependant, que vous ne confiez à personne vos identifiants et mots de passe*? Dans ce cas, vous pouvez faire ce que je fais et exécuter votre propre serveur Bitwarden. Si le faire à partir de zéro est trop intimidant pour vous, vous pouvez configurer Bitwarden assez facilement sur votre propre machine à l'aide de conteneurs Docker. Vous n'avez pas de serveur à vous ? Vous pouvez même installer et exécuter Bitwarden à partir d'un Raspberry Pi.Disons que vous n'êtes pas un administrateur système Linux, et pas aussi paranoïaque que moi. Dans ce cas, vous voudrez peut-être investir dans l'un des niveaux commerciaux de Bitwarden.Pour 10 $ par an, vous obtenez un rapport sur la force du mot de passe ; un gigaoctet de stockage pour les pièces jointes chiffrées*; et prise en charge de la connexion sécurisée matérielle 2FA pour YubiKey et/ou Duo. Je suis un grand partisan des clés physiques 2FA. Il est tout simplement trop facile de casser les textos/SMS 2FA. Les applications d'authentification les plus populaires, telles que Google et Microsoft, sont étroitement liées aux grandes entreprises.Si vous avez une famille ou un petit groupe, il existe un plan de 40 $ par an pour six utilisateurs. Vous pouvez également partager des mots de passe avec ce plan. Ne faites pas, je le répète, ne faites pas cela. Peut-être que vous faites confiance à votre frère. Quant à moi, pas tant que ça.Enfin, il existe deux plans entreprises Bitwarden. Le premier, Teams, pour les petites organisations, coûte 3 $ par mois et par utilisateur. Le plan Enterprise plus grand et plus complet vous coûtera 5 $ par utilisateur par mois.Utilisez-vous un gestionnaire de passe ? Si oui lequel ? Sur mobile, desktop, les deux ?Vous en servez-vous pour générer vos mots de passe ?Que pensez-vous des gestionnaires de mots de passe en général ?Le(s)quel(s) recommanderiez-vous ?Que pensez-vous des arguments utilisés par ces experts pour expliquer au public pourquoi il devrait s'éloigner de LastPass ?Partagez-vous leur point de vue ? Dans quelle mesure ?