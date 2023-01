Laisser les hackers s'en tirer avec leurs activités néfastes non seulement sape toute l'éthique d'un système financier décentralisé, mais cela encourage également un comportement qui favorise la méfiance, et cela n'aidera pas à l'adoption massive de la blockchain et des systèmes décentralisés pour remplacer les processus centralisés obsolètes.



Par conséquent, elle ne peut continuer à être considérée comme quelque chose à tolérer à quelque niveau que ce soit. Les principes fondamentaux d'un système financier sûr et équitable ne changent pas. La prémisse selon laquelle la seule façon de résoudre le problème du piratage informatique est d'intégrer le problème dans la solution est fatalement erronée.



L'enquête, menée auprès de plus de 500 personnes travaillant dans les domaines de la cybersécurité et du web, a révélé que 38 % seulement des personnes interrogées n'étaient pas d'accord avec l'idée de ne pas poursuivre les pirates informatiques malveillants, tandis que 13 % étaient incertaines.Certains affirment que l'absence de poursuites peut être acceptable si les pirates rendent 100 % de ce qui a été volé et fournissent des informations permettant d'apporter un correctif de sécurité en échange d'une prime raisonnable.Selon Naoris Protocol, un fort mouvement soutient le rôle des hackers légitimes et éthiques qui travaillent dans les limites des règles de la prime. De nombreuses entreprises considèrent désormais les primes comme une partie intégrante de leur budget de cybersécurité. Par exemple, le marché total du bug bounty était évalué à 223 millions de dollars en 2020, et selon la société de recherche ATR, il devrait augmenter de 54 % par an, pour atteindre 5,5 milliards de dollars en 2027.Monica Oravcova, cofondatrice et directrice de l'exploitation de Naoris Protocol, déclare :Dans certains cas, des pirates informatiques se sont vu offrir d'énormes primes et des contrats de travail en échange du partage de la faille et du remboursement des fonds. Par exemple, LodeStar Finance, qui a été piraté pour un montant d'environ 6,9 millions de dollars à la fin de l'année dernière, a lancé un appel à la restitution des fonds avec une "généreuse récompense négociable" dans le cadre d'un règlement. Bien que cette tactique ait parfois fonctionné, les offres ne sont pas toujours acceptées.Source : Naoris Protocol Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ? les cybercriminels devraient-ils être poursuivis ou, au contraire, récompensés en échange des correctifs de sécurité ?