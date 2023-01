Le secteur des crypto-monnaies a été sévèrement secoué l'année précédente, avec de nombreuses grandes entreprises comme TerraLabs, Celsius, Three Arrows Capital, FTX, et d'autres, qui ont frôlé la chute et d'autres qui ont été condamnées pour tromperie, ce qui aurait ramené l'ensemble du secteur. Indépendamment du marché à la baisse actuel ou que l'on pourrait qualifier d'"hiver cryptographique" signifiant une ère prolongée de valeurs faibles et en déclin, les données du marché révèlent que les transactions illicites de crypto-monnaies ont atteint des niveaux record en 2022.Les données suggèrent que le contournement des sanctions était le principal objectif de l'utilisation illégale des monnaies virtuelles. Les gains d'escroquerie représentaient la deuxième plus grande partie du volume des transactions. L'utilisation illicite de pièces de monnaie comprend également des transactions impliquant de l'argent pillé et des marchés cachés sur le web.L'utilisation de crypto-monnaies pour contourner les sanctions s'est considérablement développée ces dernières années, le volume des transactions ayant augmenté de 10 012 224,34 % et représentant 44 % de tous les retraits illégaux. Les sanctions sévères que les États-Unis et l'UE ont imposées à l'Iran et à la Russie sont à blâmer pour l'augmentation spectaculaire de l'utilisation des crypto-monnaies par les États-nations.Tous les crimes liés aux crypto-monnaies ont vu leur volume de transactions diminuer, à l'exception des vols d'argent, qui ont connu une augmentation de 7 %. L'état du marché pourrait être un élément important. Une ancienne étude de Chainalysis a révélé que pendant les récessions, les consommateurs sont moins enclins à être victimes de fraudes liées aux crypto-monnaies. De ce fait, les sommes d'argent gagnées par cette pratique illégale ont diminué.Compte tenu de l'augmentation des transactions illégales, le pourcentage net de transactions en bitcoins utilisées à des fins criminelles reste modeste, à moins de 1 %.Source : Chainalysis Quelle lecture faites-vous de cette étude de Chainalysis ?Pensez-vous que le nombre de transactions illicites en crypto-monnaies continuera d'augmenter en 2023 ?