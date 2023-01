Threat Model Marketplace propose des modèles de menaces préconstruits et testés sur le terrain à télécharger - gratuitement pendant une durée limitée - et à intégrer dans des initiatives de modélisation des menaces nouvelles ou en cours. Il fonctionne avec les plateformes en nuage les plus populaires, notamment AWS, Azure et Google Cloud Platform.", déclare John Steven, directeur technique de ThreatModeler et membre du conseil consultatif. "Au moment du lancement, il existe 50 modèles de modélisation des menaces préconçus, testés sur le terrain, conformes aux normes du secteur et alignés sur les meilleures pratiques. ThreatModeler a l'intention d'introduire jusqu'à 50 nouveaux modèles de menaces par mois pour répondre à un éventail de plus en plus large de cas d'utilisation, d'exigences réglementaires et de besoins industriels. Grâce à ces modèles, les entreprises peuvent se sécuriser en moins de temps et à moindre coût qu'en concevant, construisant et validant des modèles sécurisés à partir de zéro.Les futures mises à jour de Threat Model Marketplace permettront à des tiers de mettre en ligne des modèles de menaces conçus par eux-mêmes, qui pourront être téléchargés gratuitement ou pour une somme modique. La plateforme est conçue pour démocratiser l'accès et le développement d'actifs de cybersécurité préconstruits et validés.", déclare Archie Agarwal, fondateur et PDG de ThreatModeler. "Source : ThreatModeler Que pensez-vous du magasin Threat Model ?La modélisation des menaces fait-elle partie des pratiques de votre entreprise en matière de cybersécurité ?