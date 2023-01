GitHub est victime de pirates ; les certificats de signature de code des applications GitHub Desktop et Atom ont été dérobés

Il est conseillé aux utilisateurs de s'assurer qu'ils installent les dernières mises à jour des logiciels concernés, mais rien n'indique pour l'instant que GitHub.com ait été touché. Les attaquants ayant volé des certificats de signature de code, GitHub révoque les certificats de certaines versions d'Atom et de GitHub Desktop le 2 février, de sorte que les utilisateurs doivent effectuer les mises à jour avant cette date.Révélant quelques détails de l'attaque, Alexis Wales de GitHub déclare : "".Wales poursuit :."GitHub indique que la version suivante de Ces versions de GitHub Desktop pour Mac cesseront de fonctionner le 2 février, mais précise que GitHub Desktop pour Windows n'est pas affecté :3.1.23.1.13.1.03.0.83.0.73.0.63.0.53.0.43.0.33.0.2En outre, la société prévient que les versions 1.63.0 et 1.63.1 d'Atom cesseront de fonctionner le 2 février, et que pour continuer à utiliser Atom, les utilisateurs devront télécharger une version antérieure d'Atom.Source : GitHubQu'en pensez-vous ?Ce piratage de GitHub vous a-t-il affecté ?