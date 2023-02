L'étude a examiné comment les données des utilisateurs sont collectées et utilisées dans le métavers. Ils ont constaté que, même avec les meilleures intentions, il est presque impossible de préserver la vie privée des utilisateurs dans un monde virtuel dont les fonctions de base reposent sur la collecte de données.Les chercheurs ont constaté que les données de mouvement simples ne sont pas si simples. Même les données les plus basiques, comme le mouvement et la localisation, peuvent révéler des quantités importantes d'informations personnelles. Avec suffisamment de points de données, les modèles de comportement d'une personne peuvent être analysés et même prédits. Une identification unique en quelques secondes est possible grâce à la spécificité des données de mouvement.L'élimination de l'anonymat est un autre problème dans le métavers, selon l'étude. Les plateformes exigent souvent que les utilisateurs s'inscrivent avec un nom d'utilisateur, et la socialisation et l'interaction avec d'autres utilisateurs sont des caractéristiques essentielles du métavers. Cela signifie que les activités d'un utilisateur ne sont pas seulement liées à son identification unique mais aussi à son réseau social. L'étude suggère que la pression sociale pour se conformer peut conduire à un partage accru des données, limitant ainsi la capacité d'un utilisateur à contrôler ses informations.Les données relatives au mouvement sont fondamentales pour le métavers, et les chercheurs affirment qu'il est impossible de préserver la vie privée tout en permettant l'ensemble des expériences disponibles. Dans les mondes virtuels tels que Second Life, VR Chat et Roblox, les données de mouvement sont collectées et analysées pour créer des expériences immersives pour les utilisateurs. Mais les données collectées ne se limitent pas aux mouvements et à la localisation, elles peuvent également inclure des données biométriques comme la fréquence cardiaque et la conductivité de la peau. Ces données peuvent ensuite être utilisées à des fins de publicité ciblée ou même d'usurpation d'identité.Si cette collecte de données est souvent effectuée pour améliorer l'expérience utilisateur, elle peut aussi être utilisée à des fins plus néfastes, comme la publicité ciblée ou même l'usurpation d'identité. Les chercheurs notent qu'il existe une tension fondamentale entre le besoin de collecte de données dans le métavers et le besoin de protection de la vie privée.Outre la collecte de données sur les utilisateurs, les chercheurs ont également constaté que le métavers est un lieu de surveillance. Des plateformes telles que Second Life et VR Chat disposent de modérateurs qui peuvent surveiller le comportement des utilisateurs et même les expulser de la plateforme s'ils enfreignent les règles. Selon les chercheurs, ce type de surveillance peut être utilisé pour faire taire les dissidents et étouffer la liberté d'expression.L'étude conclut que s'il existe des moyens d'atténuer la perte de vie privée dans les métavers, comme le chiffrement ou la décentralisation, ces solutions ne sont pas infaillibles. À mesure que le metaverse continue de se développer et d'évoluer, il sera important que les utilisateurs restent conscients des risques pour la vie privée et prennent des mesures pour se protéger.L'étude a des implications importantes pour le développement du métavers, qui attire déjà des investissements importants de la part de géants de la technologie tels que Facebook et Microsoft. Ces entreprises ont fait de la protection de la vie privée un élément clé du développement de leurs produits ces dernières années, mais l'étude suggère que, même avec les meilleures intentions, il pourrait être impossible de préserver la vie privée dans le métavers.À mesure que le métavers se développe, il est important que les décideurs politiques, les leaders de l'industrie et les utilisateurs travaillent ensemble pour développer de nouvelles normes et directives pour la collecte de données et la protection de la vie privée. Les chercheurs suggèrent que cela pourrait inclure le développement de nouvelles technologies de chiffrement, la promotion de la décentralisation et un meilleur contrôle des utilisateurs sur leurs données.Si l'on ignore à quoi ressemblera l'avenir du métavers, une chose est sûre : la protection de la vie privée sera une préoccupation majeure qui posera des problèmes aux utilisateurs et aux créateurs à l'avenir également.Source : Etude de l'université de Californie Berkley Que pensez-vous de résultats des cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?