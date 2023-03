Il y a trois jours, l'application de messagerie chiffrée Signal a déclaré qu'elle quitterait le Royaume-Uni si le projet de loi sur la sécurité en ligne portait atteinte au chiffrement.Cependant, "partir" n'est pas la solution.Chez Tutanota, nous disons le contraire : Nous ne quitterons pas le Royaume-Uni. Si le Premier ministre Rishi Sunak et son gouvernement veulent empêcher les Britanniques d'utiliser un chiffrement fort, comme celui fourni par notre service de messagerie sécurisée Tutanota, ils doivent bloquer l'accès à Tutanota, comme le font déjà la Russie et l'Iran.En agissant ainsi, le Royaume-Uni se mettrait au même niveau que des régimes autoritaires comme la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et la Chine qui sont connus pour avoir mis en place de grands pare-feu pour limiter l'accès de leur population à l'internet et aux services en ligne. Ces pays bloquent activement l'accès aux services chiffrés, empêchant leurs citoyens d'avoir une communication privée et confidentielle en ligne.Le projet de loi sur la sécurité en ligne a déjà été adopté par la Chambre des communes du Parlement britannique. Il est maintenant soumis à la décision de la Chambre des Lords.Matthias Pfau, cofondateur de Tutanota, commente :Une porte dérobée réservée aux bons est tout simplement impossible. Soit le chiffrement sécurise tout le monde, soit il est cassé pour tout le monde.Nous avons critiqué à plusieurs reprises le projet de loi sur la sécurité en ligne parce que nous comprenons les menaces résultant de l'affaiblissement du chiffrement.C'est pourquoi, chez Tutanota, nous ne mettrons jamais en place une porte dérobée pour notre chiffrement.Le code de Tutanota est open source. Le chiffrement est publié de manière transparente afin que chacun puisse vérifier que toutes les données stockées dans Tutanota sont chiffrées sur l'appareil de l'utilisateur avant d'être envoyées au serveur. C'est ce que le chiffrement fort est censé faire, et nous ne le compromettrons pas.Si le gouvernement britannique veut vraiment aller jusqu'au bout de son projet, il doit mettre en place un Grand Pare-feu - comme la Chine - pour empêcher ses citoyens d'accéder à des services chiffrés comme Tutanota.Aussi inquiétante que soit la situation actuelle au Royaume-Uni, le projet de loi sur la sécurité en ligne n'est pour nous qu'un nouveau chapitre de la guerre des cryptomonnaies en cours. De nombreux politiciens de l'UE, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie voudraient obliger les services chiffrés à ouvrir une porte dérobée pour leur chiffrement, ce qui donnerait accès aux forces de l'ordre, mais aussi aux attaquants malveillants.Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que ces "attaquants malveillants" peuvent être très puissants. Il peut s'agir d'acteurs étatiques comme la Chine et la Russie qui tentent de mettre la main sur des secrets gouvernementaux ou commerciaux sensibles dans le monde occidental. Lorsque nous affaiblissons nous-mêmes le chiffrement, nous ouvrons grand nos portes à des attaquants très puissants, au lieu de défendre notre monde numérique contre ces attaquants.Pour comprendre les risques liés à l'affaiblissement du chiffrement, il convient de se pencher sur les plus grands échecs de portes dérobées de l'histoire.La question qui se pose avec les portes dérobées n'est pas seulement "". La question que nous devons examiner très attentivement est également la suivante : "Lorsque l'on rétrocède le chiffrement, on retire à tout le monde la possibilité d'utiliser Internet en toute sécurité. C'est un risque que nous, chez Tutanota, ne sommes pas prêts à prendre.Il n'est tout simplement pas possible d'obtenir plus de sécurité en affaiblissant la sécurité.Source : TutanotaQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la décision de Tutanota de ne pas autoriser la présence de porte dérobée est pertinente ou justifiée ?Que pensez-vous du projet de loi britannique sur la sécurité en ligne ?