Le dernier indice X-Force Threat Intelligence d'IBM Security révèle également que les attaquants continuent d'innover, le temps moyen de réalisation d'une attaque par ransomware passant de deux mois à moins de quatre jours.Le déploiement de portes dérobées, permettant un accès à distance aux systèmes, est apparu comme la principale action des attaquants l'année dernière. Environ 67 % de ces backdoors étaient liés à des tentatives de ransomware, les défenseurs ayant pu détecter la backdoor avant le déploiement du ransomware. La recrudescence des déploiements de backdoors peut être partiellement attribuée à leur valeur marchande élevée. X-Force a observé des acteurs de la menace qui vendent des accès à des backdoors existants pour un montant pouvant atteindre 10 000 dollars, alors que les données de cartes de crédit volées peuvent se vendre pour moins de 10 dollars aujourd'hui.", explique Charles Henderson, responsable d'IBM Security X-Force. "Parmi les autres conclusions du rapport, on peut noter que l'extorsion est l'impact le plus courant des attaques en 2022, principalement réalisée par le biais de ransomware ou d'attaques de compromission d'e-mails professionnels. L'Europe est la région la plus ciblée pour cette méthode, représentant 44 % des cas d'extorsion observés, les acteurs de la menace cherchant à exploiter les tensions géopolitiques.Le détournement de fils de discussion par e-mail a également connu une hausse significative en 2022, les attaquants utilisant des comptes e-mail compromis pour répondre au sein de conversations en cours en se faisant passer pour le participant initial. X-Force a observé que le taux de tentatives mensuelles a augmenté de 100 % par rapport aux données de 2021.Source : IBM Security Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ce rapport d'IBM Security est pertinent ?Quelle stratégie de sécurité adoptez-vous au sein de votre entreprise pour prévenir les attaques de ransomwares ?