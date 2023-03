Phoenix Contact organise un webinaire gratuit sur la cybersécurité industrielle le 26 avril 2023

En réponse à l’augmentation et à la sophistication des cyberattaques et aux réseaux industriels qui ne cessent de se développer, les solutions de cybersécurité doivent aussi évoluer et être de plus en plus performantes. Ceci permet d’avoir une cyberdéfense efficace dans le monde industriel, c’est à dire dans les usines au niveau du réseau OT.C’est dans ce contexte que Phoenix Contact conçoit des solutions de télémaintenance et de cybersécurité industrielle comme les mGuards. Ces solutions de pare-feux/routeurs de sécurité sont capables de s'intégrer facilement dans des infrastructures déjà existantes, le tout avec une mise en service et un paramétrage simples.Les mGuards de la série 1000 de Phoenix Contact, la nouvelle gamme, s’auto-paramètrent sans nécessiter de notions en cybersécurité. Ceux-ci apprennent par eux-mêmes le réseau, les communications de manière transparente afin de définir les règles pare-feu et de protéger les machines et les données sensibles.Pour répondre aux évolutions du terrain, la gamme nouvelle génération continue d’évoluer et de s’agrandir avec les mGuards 2000. Avec leur plage de température étendue (Allant de -20 °C à +60 °C), ils peuvent être utilisés dans des environnements extrêmes. Comme les mGuards 1000, les mGuards 2102 permettent d’intégrer simplement des nouvelles machines dans le réseau avec la fonctionnalité NAT (Network Address Translation). Ce qui permet de remplacer des adresses par d’autres pour connecter différents réseaux/appareils.Fort de son expérience dans le domaine, Phoenix Contact organise un webinaire sur la cybersécurité industrielle, le mercredi 26 avril 2023 à 12h GMT. Le webinaire est gratuit, mais l'inscription est requise pour réserver sa place.