Les préjugés sexistes peuvent entraver les enquêtes des forces de l'ordre et de l'industrie

Différentes théories existent pour expliquer le manque général d'implication des femmes dans la cybercriminalité

Les tendances de la criminalité en fonction du sexe

Pourcentage de femmes travaillant dans les domaines des STIM en 2021, par pays. Données tirées d'ILOSTAT

La société basée à Tokyo au Japon a également utilisé Semrush, un autre outil d'intelligence artificielle, pour déterminer le sexe des utilisateurs de forums sur la cybercriminalité. Semrush est présenté comme une solution de marketing pour les moteurs de recherche. Il utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les données des réseaux sociaux et d'autres sources tierces, afin de déterminer les informations démographiques des internautes, telles que le sexe. Il ressort qu’environ 30 % des participants aux forums cybercriminels sont des femmes.En raison de l'anonymat de la cybercriminalité et des groupes qui en sont à l'origine, le sexe joue un rôle beaucoup moins important que dans d'autres communautés en ligne. À bien des égards, il s'agit de l'une des communautés en ligne les plus méritocratiques, où les développeurs sont appréciés pour leurs compétences et leur expérience, et pas nécessairement pour leur sexe lorsqu'il s'agit de mener des missions purement techniques. Dans le document de recherche, les chercheurs montrent que si les femmes cybercriminelles sont (encore) minoritaires, elles existent bel et bien, et qu'un enquêteur doit être ouvert à cette possibilité dès le départ.Il est généralement admis que la plupart des cybercriminels sont des hommes. Dans les bulletins d'information des forces de l'ordre et les rapports des médias, il est plus courant d'entendre les enquêteurs utiliser les termes "il" ou "lui" lorsqu'ils font référence à un cybercriminel qui n'a pas encore été identifié.Chez Trend Micro, les équipes de recherche ont depuis longtemps pour politique d'utiliser "eux" ou "elles" pour désigner les acteurs de la menace, bien avant que cela ne devienne plus courant dans les discussions sur le genre. Au minimum, cela permet aux pirates découverts d'être observés ou considérés comme opérant au sein d'un groupe, indiquent les chercheurs.« Si l'on considère cet usage dans une perspective plus large, nous avons constaté que cette pratique élimine les préjugés sexistes - une tendance inconsciente qui, nous en sommes convaincus, peut conduire un enquêteur sur la mauvaise voie. Les préjugés sexistes, qu'ils soient explicites ou implicites, peuvent gravement compromettre une enquête criminelle. Dans de nombreux cas, l'enquête et l'interrogatoire d'un suspect de sexe féminin exigent un état d'esprit différent », déclarent les chercheurs.Le sexe est l'un des facteurs importants dans le traitement des différents types de crimes. Pour les femmes, il n'y a pas une seule voie dominante qui les conduit à commettre ou à être impliquées dans des activités criminelles.Selon un article du journal Inquiries, les résultats de recherches menées au fil des ans par des criminologues, des juristes et des sociologues ont montré que les hommes et les femmes n'ont pas le même comportement criminel ni les mêmes peines, ce qui se traduit par un « écart entre les sexes » dans les taux de criminalité et les populations carcérales. La même étude indique également que les crimes les plus souvent commis par les femmes sont non violents et entraînent des peines plus légères.En comparant les situations passées et actuelles, les chercheurs ont observé que l'économie clandestine de la cybercriminalité acceptait moins bien ceux qui s'identifiaient comme des femmes à l'époque, d'après les discussions sur les forums. Au cours des dernières années, cependant, la question du genre a été moins discutée dans le monde des affaires.Selon les chercheurs de Trendmicro, les préjugés sexistes peuvent entraver les enquêtes des forces de l'ordre et de l'industrie, et les praticiens de la sécurité ne doivent pas supposer que les criminels sont toujours des hommes.« Nous ne pouvons pas conclure que la communauté clandestine accepte mieux les différents profils de genre. Il serait plus juste de dire que le sexe n'est pas un problème dans les affaires clandestines. Nous n'avons vu aucune preuve qu'un acteur ait été disqualifié pour un rôle professionnel en raison de son sexe », soutiennent les chercheurs de Trendmicro.Selon le rapport, la participation des femmes à la cybercriminalité est beaucoup plus élevée que pour tous les autres types de délits, ce qui soulève des questions intéressantes sur l'existence éventuelle de préjugés sexistes dans les enquêtes. « Les gens pensent que les filles ne choisissent pas les sciences parce qu'elles ne sont pas inspirées », soutient Jessica Wade, une femme de 33 ans qui a créé plus de 1000 biographies Wikipédia de femmes scientifiques inconnues.Wade a commencé à rédiger sur Wikipédia des biographies de femmes et de scientifiques issus de minorités qui n'ont jamais eu droit à leur dû - de la part de leurs employeurs. La jeune femme a été invitée au palais de Buckingham pour recevoir la prestigieuse médaille de l'Empire britannique, distinguée en tant que jeune femme honorée pour ses contributions à la science.TrendMicro a utilisé le service web d'apprentissage automatiquepour analyser le texte écrit par 50 utilisateurs aléatoires du forum XSS en langue russe et 50 utilisateurs du site Hackforums en langue anglaise. Comme dit précédemment, l'analyse a révélé que 30 % des utilisateurs du forum XSS étaient des femmes, contre 36 % des utilisateurs du site Hackforums.« Notre groupe de contrôle était composé de 10 pseudonymes qui ont affiché leur profil sexuel en ligne et se sont identifiés comme des femmes sur les forums XSS et Hackforums, indique le rapport. Lorsque nous avons analysé les messages de ces utilisateurs à l'aide de l'analyseur de texte, les résultats ont indiqué que tous les alias étaient classés comme étant des femmes, avec un pourcentage moyen de 82,4 % pour le classificateur. »Selon une étude menée par la World Wide Web Foundation en 2020, les femmes sont moins susceptibles de créer du contenu en ligne, de faire des commentaires ou de publier des articles sur des événements politiques lorsqu'elles sont en ligne, et 29 % d'entre elles sont plus susceptibles de vendre ou de faire de la publicité pour un produit.Une autre théorie est la conséquence du faible nombre de femmes pratiquant la cybersécurité au sein de la main-d'œuvre, car les infractions de cybercriminalité sont généralement de nature technique. Les infractions techniques requièrent des compétences ou des connaissances particulières en matière de systèmes informatiques.Cybersecurity Ventures prévoit que les femmes représenteront 30 % de la main-d'œuvre mondiale dans le domaine de la cybersécurité d'ici à 2025, et jusqu'à 35 % d'ici à 2031.Le rapport indique qu'en 2021, les femmes occuperont 25 % des emplois dans le domaine de la cybersécurité au niveau mondial, ce qui correspond à une augmentation annuelle du nombre de praticiennes, même en moyenne. Il est important de comprendre les relations entre le genre et la cybercriminalité pour comprendre les problèmes auxquels les enquêteurs peuvent être et seront confrontés par la suite : la cybercriminalité n'est pas neutre du point de vue du genre.Dans une interview, Tim Cook, le directeur général d'Apple, a déclaré que la technologie « n'atteindra pas ce qu'elle pourrait atteindre » sans une main-d'œuvre plus diversifiée. Il a déclaré qu'il n'y avait « pas de bonnes excuses » pour le manque de femmes dans le secteur. Il a également déclaré qu'il pensait que la réalité augmentée (AR), et le concept de Metaverse, étaient « profonds ».Aux fins de sa recherche, Trendmicro définie et limite la cybercriminalité aux différents types d'incidents et d'activités tels que l'accès non autorisé à un système informatique pour des motifs criminels, la fraude, le blanchiment d'argent, les attaques par déni de service, les attaques par rançongiciel, l'usurpation d'identité, le minage de cryptomonnaies et le développement et la fourniture de logiciels malveillants. Les chercheurs se sont concentrés principalement sur la cybercriminalité, sans enquêter sur les délits de cybercriminalité interpersonnelle tels que le harcèlement, l'exploitation sexuelle des enfants et la traque.Dans le domaine de la cybercriminalité, le sexe influence les différentes expériences des personnes et façonne leur rôle au sein des groupes de cybercriminels ou de pirates informatiques. Les schémas de la cybercriminalité en ligne imitent ceux du monde hors ligne.En l'absence de données facilement accessibles sur les arrestations liées à la cybercriminalité, les chercheurs ont examiné les données globales sur l'incarcération des hommes et des femmes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Russie. Les données ont été compilées à partir du World Prison Brief, une base de données en ligne fournissant un accès gratuit à des informations sur les systèmes pénitentiaires du monde entier, hébergée par ldeLe taux d'incarcération des femmes varie considérablement d'un pays à l'autre, mais dans l'ensemble, elles représentent moins de 10 % de la population carcérale. Selon Trendmicro, les femmes sont accusées et condamnées pour des crimes moins graves et sont moins susceptibles d'être incarcérées que leurs homologues masculins.Aujourd'hui, le nombre de femmes qui commettent des crimes est en augmentation dans le monde entier. Un rapport de 2017 de, Université de Londres, a montré que la population carcérale féminine mondiale a augmenté de plus de la moitié depuis le début du siècle, alors que la population carcérale masculine n'a augmenté que d'un cinquième au cours de la même période.Il est communément admis que la plupart des cybercriminels sont des hommes. Cependant, au fil du temps, les femmes cybercriminelles ont commencé à se faire connaître. Dans les forums clandestins de cybercriminels, les femmes joueraient notamment le rôle de mules et de blanchisseuses d'argent.En Russie, les femmes représentent 8 % de la population carcérale totale. Le pays a l'un des taux d'incarcération les plus élevés d'Europe, avec plus de 356 prisonniers pour 100 000 habitants en 2020. La plupart des infractions pénales dans le pays sont considérées comme des « crimes de peu de gravité » (c'est-à-dire des crimes mineurs dus à la négligence), tandis que la part des « crimes graves » s'élève à environ 6 %.En 2021, l'Angleterre et le Pays de Galles comptaient environ 75 000 hommes et près de 3 200 femmes en prison, les femmes représentant 4 % de la population carcérale totale. L'évasion de la licence de télévision est l'infraction la plus courante pour laquelle les femmes ont été condamnées en 2019. Le vol dans les magasins était également l'acte criminel le plus courant, pour lequel 34 % des femmes et 14 % des hommes ont été condamnés en 2019.Début 2021, Oliver Dowden alors secrétaire d'État à la culture, déclare :Une autre façon de constater et d'expliquer le déséquilibre entre les sexes dans la cybercriminalité est l'accès aux connaissances formelles. Les chercheurs disent avoir constaté que le nombre d'étudiantes préparant des diplômes dans le domaine des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) était inférieur à celui des hommes.Selon une étude menée par l'Organisation internationale du travail (ILOSTAT) en 2019, c'est en Géorgie que la proportion de femmes employées dans les domaines des STIM est la plus élevée, avec 55,6 % de femmes. Aux États-Unis, les femmes représentaient 48 % de tous les emplois STEM, contre 40 % au Royaume-Uni. Ces chiffres tiennent compte du nombre déjà faible d'emplois dans les STIM, qui représentent moins de 20 % de l'emploi dans les 69 pays couverts par l'étude, allant de faibles pourcentages décimaux dans plusieurs pays africains à 15 % aux États-Unis et au Royaume-Uni, en passant par 17 % en Autriche.Les disparités entre les sexes, notamment en matière d'accès à l'internet et aux téléphones mobiles, d'emploi et d'éducation, influent sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec l'internet, et donc sur la manière dont ils commettent des actes de cybercriminalité. Les femmes ont 7 % de chances de moins que les hommes de posséder un téléphone portable et 16 % de chances de moins d'utiliser des appareils mobiles pour accéder à l'internet. Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), 62 % des hommes utilisent l'internet, contre 57 % des femmes en 2022.Le monde clandestin offre un environnement ouvert aux personnes de tout sexe pour trouver un emploi ou une activité secondaire, en particulier dans les communautés qui protègent les détails potentiellement discriminatoires sur les identités. Bien que la langue puisse constituer un obstacle, les chercheurs disent n’avoir trouvé aucune preuve qu'un acteur ait été empêché de participer à un rôle en raison de son sexe.Il est généralement admis que la plupart des cybercriminels sont des hommes. Cependant, les préjugés sexistes - qu'ils soient explicites ou implicites - peuvent gravement compromettre une enquête criminelle. Les forces de l'ordre et les autres enquêteurs ne doivent pas automatiquement supposer que l'acteur est de l'un ou de l'autre sexe. Trendmicro a révélé qu'au moins 30 % des participants aux forums clandestins peuvent être des femmes, même s'ils ne discutent pas ouvertement de leur sexe en ligne.La cybercriminalité est l’un des domaines les plus méritocratiques, où les personnes ne sont appréciées qu'en fonction de leurs compétences et de leur expérience - et non de leur sexe.Source : Trend Micro Que pensez-vous des conclusions de ce rapport ? Pertinentes ou non ?Qu'en est-il de votre expérience personnelle ?Trend Micro dans ses enquêtes a inclus les profils non cisgenres, pertinentes ou non ?