L'un des plus grands changements survenus dans le paysage professionnel ces dernières années est lié au désir croissant des employés de pouvoir travailler à distance. Le travail à domicile n'est plus un luxe, depuis que la pandémie l'a rendu beaucoup plus normal qu'il ne l'aurait été autrement. Malgré cela, il s'avère que les options de travail à domicile ne vont pas sans poser leur lot de problèmes aux organisations.Ceci étant dit, il est important de noter qu'une étude menée par Fortinet a révélé des informations préoccupantes sur l'état du travail à distance. D'après les conclusions de l'étude intitulée Work From Anywhere - Global Study, 62 % des organisations offrant des options de travail à distance ont subi des violations de données qui auraient pu être évitées si les employés étaient venus au bureau.Environ 60 % des 570 organisations qui ont participé à cette étude ont déclaré avoir proposé le travail à distance parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement aider leurs employés à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée. 55 % tentent d'opter pour une stratégie de travail hybride, car elle peut offrir une solution intermédiaire susceptible de satisfaire toutes les parties concernées.Toutefois, les problèmes de sécurité que peut poser le travail à domicile ne peuvent être ignorés. Si un employé travaille depuis son domicile, il se peut qu'il ne bénéficie pas du même niveau de cybersécurité que celui qui est normalisé dans les bureaux.Cela ne suffira peut-être pas à faire disparaître définitivement les options de travail à distance, mais c'est un élément que les organisations seront néanmoins obligées de prendre en considération à court terme. Les employés continueront à demander la possibilité de travailler à domicile. Il incombe aux organisations de déterminer comment elles peuvent leur offrir cette possibilité sans compromettre la sécurité de leurs données. En cas d'échec, elles pourraient ne plus être en mesure d'autoriser les employés à travailler à distance, en dehors du bureau.Source : Fortinet Que pensez-vous des résultats de cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?