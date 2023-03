Cependant, de nouvelles recherches menées par Hoxhunt suggèrent que l'IA n'est peut-être pas si douée que cela pour le phishing.L'entreprise a analysé plus de 53 000 utilisateurs de courrier électronique dans plus de 100 pays afin de comparer le taux de réussite des attaques de phishing simulées créées par des ingénieurs sociaux humains et celles créées par des modèles de langage à grande échelle de l'IA. L'étude révèle que les "red teamers" professionnels ont induit un taux de clics de 4,2 %, contre 2,9 % pour le ChatGPT dans l'échantillon de population des utilisateurs de courrier électronique.Les humains restent nettement meilleurs pour tromper d'autres humains, dépassant l'IA de 69 %. L'étude montre également que les utilisateurs plus expérimentés dans le cadre d'un programme de sensibilisation à la sécurité et de changement de comportement sont moins susceptibles de se laisser piéger par des attaques de phishing, qu'il s'agisse d'e-mails générés par l'homme ou par l'IA, les taux d'échec passant de plus de 14 % pour les utilisateurs moins bien formés à un taux compris entre 2 et 4 % pour les utilisateurs expérimentés.", déclare Pyry Åvist, cofondateur et directeur technique de Hoxhunt. "Source : Hoxhunt Trouvez-vous cette étude pertinente ?Etes-vous d'accord avec les conclusions de cette étude ?