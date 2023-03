Que reproche-t-on à TikTok ?

Au début du mois, le porte-parole du gouvernement français, Olivier Veran, a déclaré que les téléphones professionnels des membres du gouvernement, à partir desquels ils envoient leurs courriels professionnels, n'étaient pas compatibles avec TikTok et d'autres médias sociaux.Le gouvernement réfléchirait à ces directives en partie à cause des inquiétudes concernant la sécurité de l'application de médias sociaux appartenant à la Chine. Ces personnes ont requis l'anonymat afin de pouvoir discuter de délibérations privées. Les applications de médias sociaux telles que TikTok sont déjà interdites sur les téléphones professionnels.Le Royaume-Uni a interdit TikTok sur les téléphones du gouvernement jeudi 16 mars, invoquant des problèmes de sécurité liés à l'utilisation de la plateforme de médias sociaux populaire comme outil de manipulation de l'État et de cyberespionnage par la Chine.« Étant donné la nature potentiellement sensible des informations stockées sur les appareils gouvernementaux, la politique du gouvernement en matière de gestion des applications tierces sera renforcée et une interdiction préventive de TikTok sur les appareils gouvernementaux sera introduite », peut-on lire dans une déclaration publiée par les ministres du Cabinet Office du Royaume-Uni après avoir procédé à un examen de la situation en matière de sécurité.« Restreindre l'utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux est une mesure prudente et proportionnée qui fait suite aux conseils de nos experts en cybersécurité », a ajouté le chancelier du duché de Lancaster, Oliver Dowden.Fin février, le Canada a annoncé l'interdiction de l'application de médias sociaux TikTok , propriété de la Chine, sur les appareils fournis par le gouvernement, estimant qu'elle présente un niveau « inacceptable » de risque pour la vie privée et la sécurité, ce qui ne fait qu'aggraver le désaccord croissant entre les deux pays.Cette décision met en évidence le lobby croissant contre TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance Ltd, en raison de sa proximité avec Pékin et de son emprise sur les données des utilisateurs dans le monde entier.Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux journalistes que son gouvernement examinait attentivement la manière d'assurer la sécurité en ligne des Canadiens. « C'est peut-être un premier pas, c'est peut-être le seul pas que nous devons faire », a-t-il dit en faisant référence à l'action contre TikTok.Comme le gouvernement interdit TikTok sur les téléphones professionnels, « de nombreux Canadiens, entreprises et particuliers réfléchiront à la sécurité de leurs propres données et feront peut-être des choix en conséquence », a-t-il dit. L'interdiction prendrait effet à partir de mars et les employés fédéraux ne pourront plus télécharger l'application à l'avenir, selon un communiqué du Conseil du Trésor du Canada, qui supervise l'administration publique.Les méthodes de collecte de données de TikTok permettent un accès considérable au contenu du téléphone, a déclaré Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, dans le communiqué. « Bien que les risques liés à l'utilisation de cette application soient clairs, nous n'avons aucune preuve à ce stade que des informations gouvernementales ont été compromises », a-t-elle ajouté.Les deux plus grandes institutions politiques de l'Union européenne ont interdit l'utilisation de TikTok sur les téléphones du personnel pour des raisons de cybersécurité, marquant ainsi les préoccupations croissantes concernant l'application chinoise de partage de courtes vidéos et les données de ses utilisateurs.Le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton, qui a annoncé une interdiction par la Commission européenne , a refusé de dire si la Commission avait fait l'objet d'incidents impliquant TikTok. Un fonctionnaire a également déclaré que le personnel du Conseil de l'UE, qui réunit les représentants des États membres pour définir les priorités politiques, devrait également désinstaller TikTok de ses téléphones personnels ayant accès aux services du Conseil de l'UE.En réponse à cette annonce, Tiktok s'est dit déçu et surpris que la Commission ne l'ait pas contacté avant d'instaurer l'interdiction. La Commission exécutive de l'UE a déclaré dans un communiqué que la décision s'appliquerait aux téléphones et appareils professionnels et personnels. « Pour renforcer sa cybersécurité, le conseil d'administration de la Commission a décidé de suspendre l'utilisation de l'application TikTok sur ses appareils professionnels et sur les appareils personnels inscrits au service d'appareils mobiles de la Commission », a-t-elle déclaré dans un communiqué.« Cette mesure vise à protéger la Commission contre les menaces et les actions en matière de cybersécurité qui pourraient être exploitées pour des cyberattaques contre l'environnement d'entreprise de la Commission », ajoute-t-elle. Un porte-parole de TikTok a déclaré que l'entreprise n'avait pas été contactée directement par la Commission et qu'elle n'avait pas fourni d'explication à sa décision.« Nous pensons que cette suspension est malavisée et fondée sur des idées fausses fondamentales. Nous avons contacté la Commission pour mettre les choses au clair et expliquer comment nous protégeons les données des 125 millions de personnes de l'UE qui viennent sur TikTok chaque mois », a déclaré le porte-parole.L'application utilisée par plus de 100 millions d'Américains fait l'objet d'un projet de loi bipartisan. Un groupe bipartisan de sénateurs américains a présenté un projet de loi qui donnerait à l'administration du président Joe Biden le pouvoir d'interdire TikTok et d'autres technologies étrangères considérées comme des menaces pour la sécurité nationale. Le Restrict Act donnerait au secrétaire au commerce, Gina Raimondo, le pouvoir « d'identifier, de dissuader, de perturber, d'empêcher, d'interdire et d'atténuer les transactions » de technologies étrangères. La législation s'appliquerait aux technologies provenant de Chine, de Russie, de Corée du Nord, d'Iran, du Venezuela et de Cuba.TikTok, qui appartient à la société chinoise Bytedance, n'est pas explicitement mentionnée dans le projet de loi, bien que l'application se soit retrouvée dans le collimateur des responsables politiques américains.« Aujourd'hui, la menace dont tout le monde parle est TikTok et la façon dont elle pourrait permettre la surveillance par le Parti communiste chinois ou faciliter la diffusion de campagnes d'influence malveillantes aux États-Unis », a déclaré le sénateur Mark Warner. Le Wall Street Journal rapporte que l'administration Biden menace d'interdire l'application de partage de vidéos à l'échelle nationale si ses propriétaires chinois ne vendent pas ou ne cèdent pas leurs parts dans la plateforme sociale.Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, doit comparaître la semaine prochaine devant la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis, où il répondra aux questions des législateurs américains concernant les problèmes de sécurité de longue date liés au mandat de ByteDance, la société mère de TikTok, de se conformer aux demandes de Pékin de divulguer les données internes des utilisateurs, y compris les données collectées sur les citoyens américains.En effet, la loi chinoise sur la sécurité nationale oblige les entreprises chinoises à communiquer toutes les informations demandées. Les inquiétudes concernant l'utilisation d'entreprises privées comme outil d'espionnage international ont déjà conduit à l'interdiction pour des entreprises telles que l'opérateur de télécommunications Huawei d'opérer ou de vendre des produits et des services aux États-Unis.« Si la protection de la sécurité nationale est l'objectif, le désinvestissement ne résout pas le problème : un changement de propriétaire n'imposerait pas de nouvelles restrictions sur les flux de données ou l'accès », a déclaré Brooke Oberwetter, porte-parole de TikTok, dans un communiqué. La recherche de PYMNTS dansrévèle que l'appétit des consommateurs pour la socialisation en ligne croît plus rapidement que tout autre type d'activité numérique.TikTok à lui seul est utilisé par plus de 100 millions de citoyens américains, et de nombreuses entreprises américaines, grandes et petites, le considèrent comme un moyen essentiel de commercialiser leurs biens et services, ainsi que d'engager et de fidéliser leurs clients, en particulier les groupes générationnels plus jeunes, qui ont de plus en plus de valeur.L'ultimatum lancé par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) marque une escalade majeure, bien que l'administration présidentielle précédente ait également tenté, en vain, d'interdire la plateforme.Si TikTok devait être interdite aux États-Unis, il y aurait probablement plusieurs "gagnants" potentiels parmi les différentes parties prenantes, en premier lieu les concurrents de TikTok tels qu'Instagram, Snapchat et YouTube, qui pourraient tous constater une augmentation de l'engagement des utilisateurs et profiter de l'interdiction pour gagner de plus grandes parts de marché.En outre, si l'interdiction de TikTok était adoptée pour des raisons de confidentialité des données ou de sécurité nationale, le gouvernement américain et ses organismes de réglementation pourraient considérer l'interdiction comme une victoire, car elle répondrait à leurs préoccupations concernant les risques potentiels associés à une application détenue par des intérêts étrangers.Le Congrès américain a annoncé en fin d’année dernière l'interdiction de TikTok sur les appareils du gouvernement fédéral dans le cadre d'un projet de loi plus large sur les dépenses publiques. La loi interdit de télécharger ou d'accéder à TikTok par le biais de tout appareil ou réseau émis par le gouvernement fédéral américain.Toutefois, elle prévoit des exceptions pour l'utilisation de l'application afin de développer d'éventuelles mesures d'atténuation des risques. L'interdiction au niveau fédéral intervient après que de nombreux États américains, tels que la Virginie-Occidentale, la Louisiane et le New Hampshire, ont banni l'application sur les appareils fournis par le gouvernement.Une enquête interne de ByteDance publié jeudi a révélé que certains de ses employés ont utilisé TikTok pour surveiller plusieurs journalistes qui ont fait des reportages sur la société chinoise. Cette révélation fait suite à un rapport antérieur qui a révélé que des comptes TikTok gérés par le gouvernement chinois ont attaqué des politiciens américains avant les élections de mi-mandat, tout en poussant des questions sociales qui divisent.Forbes a déclaré que des journalistes de sa publication faisaient partie de cette campagne de surveillance secrète. Une journaliste de Buzzfeed et la journaliste britannique du Financial Times, Cristina Criddle, auraient également été surveillées. Les employés de ByteDance auraient accédé aux comptes TikTok des journalistes pour obtenir des données IP et utilisateur. Ils cherchaient à vérifier s'il y avait un lien entre les employés de ByteDance soupçonnés de fuite et les journalistes. ByteDance aurait également confirmé que ces tactiques étaient devenues si larges que les employés surveillaient également les données de certains associés des journalistes.Face au succès de l’application chinoise, très populaire auprès des enfants et adolescents occidentaux, plusieurs types de reproches sont récurrents. Tout d’abord concernant la collecte de données personnelles. Selon certains analystes, TikTok aurait accès à de nombreuses informations sur l’utilisateur : historique de navigation, conversations, centres d’intérêt, localisation, liste des contacts, et bien sûr un accès à l’appareil photo et au micro du mobile.TikTok aurait admis que certaines données des utilisateurs occidentaux - et donc français - étaient accessibles depuis la Chine, sans accepter de préciser lesquelles. De quoi laisser craindre un espionnage massif des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.D’autres reproches portent sur les contenus diffusés par TikTok aux plus jeunes. Tandis qu’en Chine, le gouvernement impose à la plateforme d’encadrer les vidéos mises en avant et de limiter considérablement le temps passé sur TikTok, sa version occidentale parvient à aspirer l’attention des utilisateurs dans des proportions inédites : les plus jeunes passent deux fois plus de temps sur TikTok que sur son concurrent Instagram, dont les capacités à retenir l’attention sont déjà démontrées.Êtes-vous pour ou contre l'interdiction de TikTok en France ? L'utilisez-vous ? Qu'en pensez-vous ?