Plateformes de médias sociaux les plus bloquées en 2022

Contourner une coupure d'Internet

VPN son fonctionnement

Le logiciel client VPN installé sur votre ordinateur chiffre le trafic de vos données et l'envoie au serveur VPN via une connexion sécurisée ;

Les données passent par votre FAI, mais elles sont tellement brouillées par le chiffrement qu'il ne peut plus les déchiffrer de son côté ;

Les données chiffrées de votre ordinateur sont déchiffrées par le serveur VPN ;

Vos données sont ensuite envoyées sur Internet et reçoivent une réponse qui vous est destinée, à vous, l'utilisateur ;

Le trafic est alors à nouveau chiffré par le serveur VPN et vous est renvoyé ;

Le client VPN sur votre appareil déchiffrera les données pour que vous puissiez comprendre et utiliser les données.

Quelques grands avantages des VPN

Les fournisseurs de VPN n'ont cependant pas cédé à la pression intense en Iran

En Iran, la censure évolue quotidiennement

Coupures d'Internet en 2022 : coût par pays

Comment les gouvernements coupent-ils l'internet ?

Autres méthodes pour contourner une coupure d'Internet

Le tableau suivant montre le coût économique total de toutes les interruptions majeures de l'internet en 2022, ventilé par région du monde où les perturbations se sont produites. Le tableau est classé par ordre décroissant d'impact économique, mesuré en USD.Les données sont classées du plus grand au plus petit nombre d'heures. Il convient de noter que le nombre total d'heures dépasse la durée totale des fermetures de médias sociaux, étant donné que plusieurs plateformes sont généralement bloquées lors de chaque panne.Il n'est pas possible de contourner une coupure totale de l'internet et de se connecter normalement, mais il existe tout de même des contre-mesures pour éviter de se retrouver complètement isolé. Heureusement, les fermetures de médias sociaux et autres blocages de contenu en ligne sont des formes beaucoup plus courantes de censure de l'internet et peuvent être contournées à l'aide des bons outilsComme dit précédemment, un VPN chiffre la connexion internet d'un utilisateur et modifie son adresse IP. À moins qu'un FAI ne soit en mesure de bloquer chaque adresse IP utilisée par un service VPN ou d'identifier le trafic VPN et de le bloquer, un VPN permettra à un utilisateur d'accéder facilement aux sites et aux applications bloqués par le filtrage IP et DNS.Les gouvernements tentent souvent de bloquer les téléchargements de VPN lors de la fermeture des médias sociaux. Il est donc important pour toute personne vivant sous un tel régime de se préparer et de télécharger un VPN fiable et digne de confiance qui fonctionne dans son pays avant qu'une coupure d'Internet n'ait lieu.Certaines fermetures d'Internet intègrent également le blocage des protocoles afin d'empêcher l'utilisation de VPN pour les contourner. Les services VPN qui utilisent des techniques d'obscurcissement continueront toutefois à fonctionner.Le parlement iranien par exemple, pourrait prendre des mesures radicales, comme la criminalisation de la vente de VPN. Face à l'escalade en cours dans le pays, Ruhollah Momen-Nasab, un conseiller spécial du Parlement qui supervise un projet de loi sur la restriction d'Internet condamné par plus de 50 groupes de défense des droits de l'homme, a récemment appelé à l'exécution des vendeurs de VPN. Quelques mois après la mort d'une Kurde de 22 ans , Mahsa Amini, en garde à vue dans les locaux de la police des mœurs. Amini avait été arrêtée en septembre dernier pour port "inapproprié" d'un hijab et violation des lois sur le code vestimentaire obligatoire de la République islamique. Depuis, son nom est devenu un hashtag viral invoqué par des millions d'activistes en ligne qui protestent contre les régimes autoritaires dans le monde entier.En réponse aux manifestations qui se poursuivent en Iran, principalement menées par des femmes et des jeunes, les autorités iraniennes ont de plus en plus restreint l'accès à Internet.Lorsque vous utilisez Internet, votre appareil échange constamment des données avec d'autres parties sur le Web. Sans même vous en rendre compte, vous donnez souvent aux sites Web et autres regards indiscrets l'accès à votre véritable adresse IP (qui révèle votre véritable emplacement), à votre historique de navigation, aux informations sur votre système d'exploitation, aux identifiants de votre appareil et à bien d'autres choses encore.En termes simples, les VPN masquent l'adresse IP de l'utilisateur, de sorte que les gouvernements ont beaucoup plus de mal à surveiller l'activité ou à détecter la localisation de l'utilisateur. Pour ce faire, ils acheminent les données de l'utilisateur vers les serveurs distants du fournisseur de VPN, ce qui rend beaucoup plus difficile pour un FAI (ou un gouvernement) d'établir une corrélation entre l'activité Internet des serveurs du fournisseur de VPN et les utilisateurs individuels qui se livrent effectivement à cette activité.Un VPN vous attribue une nouvelle adresse IP anonyme, redirige votre connexion Internet via un serveur de son réseau et chiffre vos données. Cela crée un tunnel sécurisé entre votre appareil (par exemple, un smartphone ou un ordinateur portable) et l'internet. Il masque également votre identité et votre trafic en ligne à votre fournisseur d'accès Internet (FAI), aux autorités gouvernementales, aux pirates et à d'autres tiers.Un bon VPN garantit que ces données sensibles et cette activité en ligne restent cachées. Comme vous pouvez choisir l'emplacement de votre serveur, il vous aide par ailleurs à utiliser Internet plus librement en contournant la censure ou en débloquant les services géo-restreints tels que Netflix, DisneyPlus, HBOMaxou encore ChatGPT.Se connecter à un VPN est généralement assez simple. Après vous être abonné à un fournisseur de VPN, vous téléchargez et installez le logiciel VPN. Vous sélectionnez ensuite un serveur auquel vous souhaitez vous connecter, et le VPN se charge du reste. Une fois la connexion établie, vos données sont transmises à travers un tunnel chiffré.Sans un VPN, votre emplacement et votre identité peuvent être facilement retracés grâce à votre adresse IP. Votre adresse IP est unique à votre connexion Internet et peut indiquer votre emplacement exact. Il s'agit de votre adresse numérique, et les sites Web, les FAI, les traqueurs et les pirates peuvent savoir si vous êtes chez vous, au travail ou dans un café particulier. Elle permet également de relier votre comportement et votre activité en ligne à vous.Un VPN dissimule votre adresse IP et, par conséquent, votre emplacement réel. Lorsque vous utilisez un VPN, votre trafic Internet est détourné par un tunnel virtuel chiffré, et vos activités en ligne ne peuvent être retracées que jusqu'à l'adresse IP du serveur VPN, et non plus jusqu'à vous et votre adresse IP réelle. Les fournisseurs de VPN fiables ont également une politique stricte de non-enregistrement, ce qui signifie qu'ils ne conservent aucune trace de votre activité ou de votre historique de navigation, comme si votre session n'avait jamais existé.En utilisant un VPN, vous vous assurez que les sites Web, les spécialistes du marketing, les services de streaming, les gouvernements et les cybercriminels ne peuvent plus vous identifier, ni votre emplacement réel, ni votre activité en ligne. Connectez-vous à un serveur VPN aux Bahamas, et pour ce qu'ils en savent, c'est là que vous seriez.De nombreuses parties différentes s'intéressent à votre trafic Internet, notamment les gouvernements et les cybercriminels. Un VPN brouille le trafic de vos données grâce à des protocoles de chiffrement puissants, qui rendent l'interception et la lecture de vos données presque impossibles. Grâce à la sécurité offerte par un VPN, il leur est beaucoup plus difficile de consulter vos données.Cependant, on peut s’accorder avec le Washington Post sur le fait qu'un VPN n'est pas la solution ultime à tous les problèmes de cybercriminalité. Il est recommandé toujours de combiner un VPN avec une bonne solution antivirus afin d'être couvert sur toutes les bases. Un VPN ne peut pas protéger votre appareil contre les logiciels malveillants.L'utilisation d'un réseau Wi-Fi public, comme dans un aéroport, un hôtel ou un café, peut être risquée. Les autres utilisateurs du même réseau (par exemple, les pirates et les cybercriminels dont nous avons parlé) peuvent facilement accéder à vos données et à vos informations personnelles. Comme vous ne voulez pas que d'autres personnes aient accès, par exemple, à vos identifiants de messagerie, à vos images/fichiers ou à vos informations de carte de crédit, il est judicieux d'utiliser une connexion VPN sur ces hotspots.Le VPN chiffre toutes vos données lorsque vous utilisez le réseau Wi-Fi public. Un pirate ne verra que les données chiffrées et ne pourra pas voir ou utiliser vos informations personnelles.Dans de nombreux pays (nous avons compilé des guides complets sur la façon de naviguer dans la censure en Chine et en Russie, pour ne citer que deux exemples), les gouvernements censurent fortement l'internet. Les pays qui imposent une censure stricte bloquent l'accès à certains services Internet et sites Web. Parmi les applications et sites web souvent bloqués figurent WhatsApp, Google, Instagram, YouTube, Skype, Spotify et Facebook.En outre, les sites d'information et les plateformes de journalistes sont souvent bloqués car ils sont considérés comme une menace pour le gouvernement en place. Dans ces pays, cette censure a un impact important sur la liberté d'expression de leurs citoyens. Dans certains pays occidentaux, il existe également des restrictions en ligne.Un VPN peut vous aider à contourner la censure et les restrictions en vous permettant de vous connecter à un serveur dans un autre pays. En faisant cela, vous pouvez aller en ligne comme si vous étiez dans cet autre pays. Ainsi, vous pouvez accéder à des sites Web, des services et des applications qui ne sont pas disponibles dans votre propre pays.Les pays ne sont pas les seuls à imposer des restrictions sur l'internet. Certains services en ligne limitent également l'accès à leur contenu dans certaines régions. C'est le cas des services de streaming qui ne disposent de droits de diffusion ou de licence que dans certains pays et pas dans d'autres.Si vous êtes en vacances ou si vous avez déménagé dans un autre pays, vous risquez de ne pas pouvoir visionner vos flux habituels. Un VPN vous permettra également de vous connecter à l'internet via des serveurs dans votre pays d'origine, afin que vous puissiez à nouveau regarder votre émission préférée ou accéder à des sites web bloqués. Cela fonctionne également dans l'autre sens : si vous voulez accéder à des sites web ou à des services de streaming depuis un autre pays (par exemple pour regarder une autre version de Netflix), vous pouvez le faire avec un VPN.Le téléchargement de certains torrents est illégal dans certains pays, et les téléchargeurs sont traqués et parfois même poursuivis. Bien entendu, nous ne préconisons aucune action illégale. Cependant, nous comprenons que les gens souhaitent préserver leur vie privée et leur anonymat en ligne, non seulement lorsqu'ils naviguent sur Internet, mais aussi lorsqu'ils téléchargent des fichiers.Pour vous assurer que personne ne sait ce que vous téléchargez ou téléversez, vous pouvez utiliser un VPN. Grâce au trafic chiffré et à l'adresse IP reroutée, un VPN vous aide à télécharger anonymement.De plus en plus d'entreprises donnent à leurs employés la possibilité de travailler à domicile ou où ils le souhaitent. Dans de tels cas, un VPN d'accès à distance peut être très utile pour permettre aux employés de se connecter au réseau interne de l'entreprise de n'importe où, en toute sécurité et efficacement.Il existe de nombreux VPN spécialement conçus pour un usage professionnel. S'ils ne servent peut-être pas à débloquer les services de streaming à l'étranger, ils sont certainement utiles pour protéger les données privées et sensibles de l'entreprise. Bien sûr, certaines personnes peuvent travailler pour de petites entreprises qui ne sont pas soumises à des protocoles de cybersécurité stricts. Se connecter au système interne de leur entreprise avec un VPN offrirait la couche de protection nécessaire pour protéger les données sensibles de l'entreprise contre les personnes extérieures.Les fournisseurs de VPN n'ont cependant pas cédé à cette pression intense. Utilisant un pseudonyme pour protéger son identité sous la surveillance accrue du gouvernement, Lucas est un porte-parole de Lantern, l'un des outils VPN gratuits les plus anciens et les plus populaires d'Iran, avec près de 9 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le pays.Lucas a expliqué que le trafic de Lantern a augmenté de 400 % depuis la mort d'Amini, ce qui a fait grimper en flèche les coûts des serveurs. Pour maintenir la stabilité de l'accès VPN tout en adaptant automatiquement les services à la demande croissante des utilisateurs, Lantern a commencé à accepter des dons, à utiliser au maximum les cartes de crédit et à collaborer avec d'autres organisations fournissant des services VPN dans la région pour résoudre les problèmes de connexion au fur et à mesure qu'ils surviennent.« Nous sommes constamment attaqués par le gouvernement iranien, a expliqué Lucas. Nous sommes donc constamment en train d'examiner les données, d'écouter les utilisateurs et d'essayer de trouver de nouvelles techniques pour que tout le monde puisse rester en ligne. »Faisant partie d'un petit groupe d'organisations défendant l'accès à Internet en Iran, Lantern aide des personnes comme Milad, un utilisateur de Lantern âgé de 35 ans qui a demandé à Ars de ne pas utiliser son nom complet pour discuter de son utilisation secrète d'un VPN. Contournant quotidiennement les blocages d'Internet, Milad s'appuie principalement sur les VPN pour « déterminer quelles nouvelles ne sont pas aussi fiables » et pour diriger ses amis et sa famille vers des « fils de discussion qu'ils devraient suivre » afin qu'ils puissent lire au-delà de la propagande de l'État et surveiller la manière dont les autorités réagissent aux manifestations.Pour Milad, il ne suffit pas d'un seul outil pour se connecter. Il a besoin d'une boîte à outils complète de VPN, de réseaux d'anonymat et de solutions de proxy variées - un arsenal personnel d'outils de contournement qu'il a construit au cours de la dernière décennie pour garder une longueur d'avance sur les tactiques de censure en constante évolution.« Ici, la censure évolue chaque semaine, voire chaque jour, a déclaré Milad. J'utilise quelques outils quotidiennement. » L'Iran est, après la Russie, le pays le plus touché par les fermetures d'Internet, selon un rapport de Top10VPN, un site d'évaluation indépendant qui surveille l'utilisation des VPN et les fermetures d'Internet. L'année dernière, les fermetures d'Internet ont coûté 773 millions de dollars à l'économie iranienne - de l'argent que les entreprises ont perdu pendant 130 heures d'étranglement d'Internet, 2 179 heures de coupures d'Internet et 4 863 heures de fermetures de médias sociaux. À l'échelle mondiale, le coût pour les économies en 2022 s'est élevé à près de 24 milliards de dollars, soit plus de 300 % de plus que les coûts de fermeture en 2021.Lantern prévoit de lutter contre cette tendance inquiétante en déployant des réseaux mondiaux qui peuvent être plus résistants aux tactiques de censure croissantes. Mais ce plan dépend de l'implication d'un plus grand nombre de réseaux de soutien, a expliqué MLucas, et seules quelques grandes entreprises technologiques ont réagi de manière urgente à l'augmentation constante des blocages et des fermetures. Au début de l'année, Meta a introduit une nouvelle fonction de proxy pour aider les utilisateurs de WhatsApp qui étaient bloqués pour une durée indéterminée en Iran. Chaque nouvelle solution pour contourner les blocages ajoute un outil à la boîte à outils des Iraniens.Milad a déclaré qu'à sa connaissance, « il n'y a pas de plan » pour réduire les restrictions en Iran, et il est décourageant de savoir qu'il n'y a pas grand-chose que les individus ou les entreprises puissent faire pour rouvrir l'Internet. Comme Lucas, il rêve d'une réponse collective plus importante qui fournirait à la fois un soutien technique et un activisme social - une réponse qui serait alimentée par un réseau mondial d'agences gouvernementales, d'entreprises de Big Tech et d'autres organisations qui pourraient combiner leurs ressources pour construire des systèmes de soutien qui rendraient impossibles les fermetures d'Internet par les gouvernements.Jusqu'à ce que ce jour arrive, Lantern reste l'un des nombreux outils VPN de référence pour Milad et d'autres. Lucas a déclaré à Ars que Lantern n'avait pas l'intention d'abandonner l'Iran ; le fait de voir les manifestants se sacrifier pour défendre leurs droits a incité Lantern à investir dans la mise en place de solutions à plus long terme. Il souhaite également rallier d'autres acteurs de l'industrie afin de développer davantage de technologies pour aider plus d'utilisateurs à travers le monde à lutter contre l'autoritarisme.« J'ai l'impression qu'en tant que communauté Internet, en général, il est urgent de mettre en œuvre ces technologies résistantes à la censure et préservant la vie privée, car l'autoritarisme devient de plus en plus fou », a déclaré Lucas.Certaines organisations s’opposent très clairement à la censure de l'internet et aux gouvernements qui refusent l'accès à l'internet comme forme de contrôle social.Top10VPN a mené une recherche sur l'ampleur des dégâts causés par les fermetures d'Internet. Ces dommages sont à la fois directs, en termes de coûts économiques et humains, et indirects, dans la mesure où ils obligent les gens à utiliser des VPN peu sûrs pour tenter de contourner les restrictions qui leur sont imposées.Le tableau suivant présente tous les pays qui ont connu une interruption majeure de l'accès à l'internet en 2022. Le tableau est classé par ordre décroissant de l'impact économique, mesuré en USD. Le tableau indique également la nature de toute autre violation des droits de l'homme perpétrée lors de chaque fermeture d'Internet. Une croix indique que le droit de l'homme spécifié a été violé pendant la période entourant la coupure d'internet.Les coupures d'Internet par les gouvernements prennent généralement la forme de pannes totales d'Internet ou de blocages des médias sociaux. Une autre tactique de censure est l'étranglement de l'internet, qui consiste à restreindre la vitesse de l'internet à un point tel qu'il devient impossible de communiquer autrement qu'en texte, par exemple en diffusant en direct des vidéos de manifestations ou de violations des droits de l'homme.Les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) utilisent un certain nombre de méthodes pour mettre en œuvre des restrictions sur ordre du gouvernement. Voici quelques-unes des plus courantes.La méthode la plus rudimentaire pour bloquer l'accès à l'internet consiste, pour les gouvernements, à obliger les fournisseurs d'accès à l'internet et les opérateurs de téléphonie mobile à mettre littéralement hors tension les circuits essentiels qui constituent le réseau de télécommunications du pays.Les gouvernements qui contrôlent totalement le réseau de leur pays peuvent également installer un "interrupteur d'arrêt d'internet". Les Nations unies ont condamné l'utilisation de ces mécanismes de coupure unique.Le Border Gateway Protocol (BGP) constitue le service postal d'Internet. Lorsqu'un usager dépose une lettre dans une boîte aux lettres, le service postal traite ce courrier et choisit un itinéraire rapide et efficace pour l'acheminer à son destinataire. De même, lorsqu'un utilisateur envoie des données par Internet, le BGP se charge d'examiner l'ensemble des itinéraires que les données sont susceptibles d'emprunter et de choisir le meilleur chemin, qui implique généralement des sauts réseau entre plusieurs systèmes autonomes.Le BGP rend l'Internet possible en permettant l'acheminement des données sur Internet. Lorsqu'un utilisateur se trouvant à Singapour charge un site Web dont les serveurs d'origine se situent en Argentine, le protocole BGP permet à cette communication de s'effectuer rapidement et efficacement.Le protocole BGP permet aux paquets de données de voyager de leur source à leur destination. Il fonctionne en demandant à chaque nœud de réseau (connu sous le nom de système autonome ou AS) composant l'internet mondial d'annoncer en permanence les adresses IP auxquelles il donne accès.Ces annonces vont et viennent sur l'ensemble du réseau, marquant l'itinéraire entre deux points de ce réseau, chacun d'entre eux étant un groupe d'adresses IP. C'est ce protocole qui permet d'accéder à un site web ou à une application hébergée à un autre endroit.En manipulant le contenu de ces annonces, ou tables de routage BGP, un FAI peut faire "disparaître" de l'internet les adresses de protocole internet (IP) d'un certain nombre de ses clients, en leur coupant effectivement l'accès. Cette méthode est plus précise qu'une fermeture totale du réseau et permet de faire des exceptions, par exemple pour les fonctionnaires.L’Internet Protocol Address, abrégée en « adresse IP » ou tout simplement « IP », est basée sur le protocole Internet qui constitue également la base du réseau Internet. Il s’agit de l’adresse clairement identifiable d’un équipement (par ex. d’un ordinateur, d’un serveur Web, d’une imprimante) au sein d’un réseau interne ou externe. Une adresse IP peut également se référer à un ensemble d’appareils, notamment en cas de diffusion broadcast ou multicast. De même, plusieurs adresses peuvent être attribuées à un même ordinateur. Dans tous les cas, une chose est immuable : chaque adresse IP ne peut être attribuée qu’une seule fois au même moment au sein d’un réseau.Les sites web et les applications s'appuient sur des serveurs web pour héberger leur contenu, chacun d'entre eux ayant sa propre adresse IP. Cette adresse numérique unique permet aux appareils de se trouver et de communiquer entre eux. Les FAI peuvent créer des listes d'adresses IP correspondant aux services qu'ils souhaitent bloquer, puis bloquer tout le trafic internet à destination ou en provenance de ces adresses IP.Étant donné que plusieurs sites web et services peuvent être hébergés sur une seule adresse IP, cette méthode de censure de l'internet conduit souvent à bloquer involontairement plus que ce qui était prévu.L’abréviation DNS signifie « Domain Name System », soit système de noms de domaine en français. Le DNS permet de convertir les noms de domaine lisibles par l’homme en adresses IP de serveur. Dès que vous tapez un domaine que vous connaissez, par exemple www.ionos.fr , dans votre navigateur, celui-ci recherche le nom de domaine sur différents serveurs DNS. La recherche commence généralement par le serveur DNS du routeur. De là, une série d’autres serveurs DNS est recherchée jusqu’à ce que le nom de domaine souhaité soit trouvé.Une fois trouvé, votre navigateur trouvera l’adresse IP correspondante qui lui permettra d’établir une connexion avec le site Web souhaité. Le système de noms de domaine est donc nécessaire pour communiquer dans un réseau sans connaître les adresses IP respectives.Le filtrage DNS fonctionne de la même manière que le blocage IP, mais il est plus précis car il cible le nom de domaine plutôt qu'une adresse IP.Les noms de domaine, tels que top10vpn.com, et ce à quoi ils se réfèrent sont stockés dans une base de données répartie entre plusieurs serveurs DNS. Les navigateurs s'appuient sur des dispositifs intermédiaires appelés résolveurs DNS pour effectuer des recherches DNS pour des URL spécifiques dans ces bases de données et récupérer l'adresse IP de destination correspondante.Les FAI peuvent programmer ces résolveurs DNS pour qu'ils renvoient des informations incorrectes pour certaines recherches DNS, par exemple twitter.com n'existe pas. Dans ce cas, les utilisateurs voient apparaître une page d'erreur au lieu du chargement normal du site web ou de l'application.L'inspection approfondie des paquets (DPI) examine le contenu intégral des paquets de données constituant le trafic internet sur un réseau afin de permettre le blocage de contenus ou d'applications spécifiques. Le DPI s'appuie sur des dispositifs situés entre l'utilisateur final et le reste de l'internet, appelés "middleboxes", qui jouent un rôle clé dans la censure de l'internet dans des pays comme la Chine. Parmi les fabricants, on trouve des entreprises comme Huawei et Allot.L'IAP est également très efficace pour limiter la vitesse de certains types de trafic, comme la vidéo ou la voix sur IP (VOIP). Par conséquent, les VPN qui fonctionnent en Chine doivent utiliser des technologies telles que l'obscurcissement du trafic pour contourner les DPI.Le ciblage de protocoles spécifiques, tels que le numéro de port TCP/IP, est une autre méthode de blocage ou d'étranglement de certaines applications associées à des ports TCP/IP connus. Les gouvernements peuvent utiliser cette méthode pour cibler les services de messagerie instantanée ou le courrier électronique, par exemple, afin d'empêcher les citoyens de communiquer.Tor est un système libre et gratuit conçu pour permettre des communications anonymes sur le web. Son nom provient du nom original du projet : "The Onion Router" (le routeur oignon). Comme un VPN, Tor crypte votre activité et cache votre adresse IP, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à des services en ligne bloqués.Pour un dissident dans un régime de haute censure, l'anonymat complet fourni par Tor vaut le compromis en termes de vitesse et de convivialité. Pour tous les autres, un VPN est la meilleure option.Facebook Messenger et WhatsApp sont souvent affectés lorsque les gouvernements bloquent les médias sociaux, ce qui rend difficile la communication avec les proches dans les pays où ces plateformes pourraient être la seule méthode fiable de communication personnelle.Assurez-vous que vous et toute personne que vous pourriez avoir besoin de contacter pendant une panne d'internet avez installé Signal, qui présente l'avantage supplémentaire d'être plus sûr que les autres plateformes de messagerie.Les manifestants peuvent se tourner vers des applications telles que Bridgefy et FireChat pour communiquer lorsque les gouvernements coupent complètement l'accès à l'internet pendant des troubles civils. Ces applications créent des réseaux maillés locaux d'égal à égal qui s'appuient sur le Bluetooth plutôt que sur l'internet pour échanger des messages et des données.Si une fermeture de l'internet par le gouvernement semble probable et qu'il est essentiel de pouvoir se connecter, il est utile de se préparer à l'avance et d'acquérir des cartes SIM d'itinérance internationale auprès d'un pays voisin. Les opérateurs de téléphonie mobile étrangers ne seront pas affectés par une éventuelle panne et vous permettront de vous connecter, mais à un coût potentiellement beaucoup plus élevé.Le sneakernet consiste à utiliser le mouvement humain pour transmettre physiquement des informations entre les personnes touchées par une panne d'internet, ou même pour faire passer clandestinement des données sur ce qui se passe à l'extérieur du pays. Téléchargez et stockez des informations importantes sur des clés USB ou des disques durs externes, idéalement cryptés à l'aide d'un logiciel tel que Veracrypt, et donnez-les à quelqu'un qui se rend à l'endroit où se trouve votre destinataire.Sources : alarabiya Top10VPN