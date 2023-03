Dans un mémorandum daté du 26 mars, l'Association militaire des professionnels de la cybernétique a exhorté les législateurs à créer une force cybernétique américaine dans le cadre du projet de loi annuel sur la politique de défense de cette année.", selon le groupe, qui compte environ 3 700 membres.", indique le mémo. "La création d'une force cybernétique suivrait l'arrivée de la force spatiale en 2019. Il s'agit de la première nouvelle branche de l'armée américaine depuis 72 ans, ce qui porte le total à six.La missive de l'association est susceptible de relancer le débat au Capitole, où un nombre croissant de décideurs politiques considèrent qu'un service militaire spécifique à la cybernétique est inévitable.Les menaces numériques posées par des adversaires étrangers tels que la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran n'ont fait qu'évoluer et se multiplier depuis la création, en 2010, du Cyber Command, l'arme de guerre numérique de l'armée.Dans le même temps, les inquiétudes concernant le vivier de talents au sein du commandement - qui est soumis aux caprices des services militaires - sont devenues une question récurrente au Capitole, où certains estiment que la mission cybernétique offensive du pays est négligée, ce qui a un impact sur l'état de préparation général du commandement cybernétique pour lutter contre les menaces numériques.Le projet de loi bipartisan sur la politique de défense de l'année dernière contenait deux dispositions visant à répondre à ces inquiétudes. La première exigeait que le commandement cybernétique présente un rapport détaillant le soutien qu'il reçoit des services militaires, tandis que la seconde demandait l'examen de tout déficit de préparation au sein de la force de mission cybernétique - un cadre d'environ 6 200 personnes issues des branches militaires qui devrait passer de 133 à 147 équipes au cours des prochaines années.Le général Paul Nakasone, chef du commandement cybernétique et de la NSA, a déclaré devant la commission des forces armées du Sénat au début du mois que les deux études seraient transmises aux législateurs dans les mois à venir, et qu'elles montreraient "".Source : Association militaire des professionnels de la cybernétique (MCPA) Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la création d'un tel service est-elle justifiée ? Ou serait-ce une énième tentative pour gonfler le budget de la défense ?