Certains des enregistrements ont pris des clients de Tesla dans des situations embarrassantes. Un ex-employé a décrit une vidéo d'un homme s'approchant d'un véhicule complètement nu. Également partagé : des accidents et incidents de rage au volant. Une vidéo d'accident en 2021 montrait une Tesla roulant à grande vitesse dans une zone résidentielle frappant un enfant à vélo, selon un autre ex-employé. L'enfant volait dans un sens, le vélo dans un autre. La vidéo s'est propagée dans un bureau de Tesla à San Mateo, en Californie, via des conversations privées en tête-à-tête, « comme une traînée de poudre », a déclaré l'ex-employé.

La protection de vos données personnelles est et sera toujours l'une de nos priorités. Notre Avis de confidentialité a pour but d'assurer la transparence de nos pratiques en matière de protection des données et est fourni dans un format facile à lire et à consulter. Veuillez lire les sections ci-dessous pour comprendre comment nous recueillons, utilisons, partageons et protégeons vos informations dans l'objectif de vous offrir l'expérience la plus fluide possible à bord de nos véhicules et avec nos produits énergétiques.



La protection de vos données, dès le premier jour



Votre Tesla génère des données sur le véhicule, le diagnostic, le système d'infodivertissement et Autopilot. Pour protéger votre vie privée dès la livraison, Tesla n'associe en aucun cas les données de votre véhicule générées lors de la conduite à votre identité ou à votre compte. Par conséquent, personne d'autre que vous n'a connaissance de vos activités, de votre géolocalisation ou de l'historique de vos déplacements. Vos expériences à bord du véhicule sont également protégées. De l'utilisation des commandes vocales à vos recherches sur le Web via l'écran tactile, vos informations restent confidentielles et sécurisées, avec la garantie que les données d'infodivertissement recueillies ne sont pas liées à votre identité ou à votre compte.



Les véhicules Tesla sont équipés d'un ensemble de caméras conçues pour protéger votre vie privée tout en vous offrant des fonctionnalités avancées telles qu'Autopilot, la Sortie auto intelligente et le Parking Auto. Pour reconnaître les éléments tels que les marquages de voie, les panneaux de signalisation et la position des feux de circulation, les données Autopilot provenant des caméras sont par défaut traitées directement sans quitter votre véhicule. Afin que les enregistrements vidéo destinés à l'apprentissage de la flotte de véhicules soient partagés avec Tesla, vous devez consentir au partage des données. Vous pouvez gérer ce consentement via l'écran tactile du véhicule à tout moment. Même si vous choisissez de nous donner votre consentement, les enregistrements des caméras restent anonymes et ne sont pas associés à vous ou à votre véhicule, à moins que nous ne recevions les données à la suite d'un événement lié à la sécurité (collision ou déploiement d'un airbag).



De plus, du Powerwall au Solar Roof, vos produits énergétiques sont conçus pour protéger votre vie privée. Tesla vise à collecter le minimum de données personnelles nécessaires pour refléter votre expérience énergétique dans l'application, vous fournir des services et améliorer vos produits énergétiques. Nous nous engageons également à ne partager vos données personnelles que lorsque cela est nécessaire pour faire fonctionner ou entretenir votre produit, ou nous vous demanderons votre autorisation.

Le mode Sentinelle est une fonctionnalité qui vous permet de surveiller les activités suspectes autour de votre véhicule Tesla lorsqu'il est stationné et verrouillé à des endroits précis. Lorsqu'un mouvement suspect est détecté, votre véhicule réagit en fonction de la gravité de la menace.



Si une menace importante est détectée, les caméras de votre véhicule commencent à enregistrer et le système d'alarme s'active. L'application Tesla vous envoie une notification pour vous informer qu'un incident s'est produit.



Pour activer le mode Sentinelle sur l'écran tactile de votre véhicule, appuyez sur « Contrôles » > « Sécurité » > « Mode Sentinelle ». Le mode Sentinelle peut également être activé via la commande vocale ou l'application Tesla. À moins que votre véhicule ne soit branché à un Superchargeur, le mode Sentinelle reste actif jusqu'à ce que l'état de charge de la batterie atteigne ou passe en dessous de 20 %. L'application Tesla vous alerte si le mode Sentinelle est désactivé en raison d'un faible niveau de charge de la batterie.



Remarque : il est de votre seule responsabilité de consulter et de respecter toutes les réglementations et restrictions locales en vigueur sur la propriété concernant l'utilisation de caméras.



Avec la fonctionnalité Caméra en direct, vous pouvez visualiser à distance les alentours de votre véhicule en stationnement et vous assurer qu'il est en sécurité avant d'y retourner. Vous pouvez également klaxonner, faire clignoter les feux et parler via le haut-parleur du véhicule (selon l'équipement). La fonctionnalité Caméra en direct est chiffrée de bout en bout et nous ne pouvons pas y accéder. Cette fonctionnalité est disponible sur les appareils iOS et Android équipés de l'application Tesla version 4.2.1 ou ultérieure et nécessite la Connexion Premium. La caméra en direct n'est pas disponible sur les Model S et Model X produits entre 2012 et 2020.

Le garage d'Elon Musk filmé par une Tesla

On ne sait pas si le partage a cessé

Les employés de Tesla ont regardé et se sont moqués des vidéos privées enregistrées par les caméras des véhicules, selon un rapport de Reuters. Les vidéos, qui auraient été partagées via les systèmes de messagerie internes de Tesla de 2019 à 2022, ont été enregistrées par les caméras montées sur les véhicules Tesla pour activer les fonctions de conduite autonome.Comme décrit par des sources à Reuters, les enregistrements partagés par les travailleurs de Tesla vont des accidents aux incidents liés à la rage au volant ainsi qu'à des scènes plus embarrassantes parmi lesquelles une vidéo d'un homme nu s'approchant d'une voiture. Certains employés auraient même créé des mèmes en utilisant des captures de vidéos enregistrées et les auraient ensuite partagés dans des discussions de groupe privées.Bien que Tesla affirme que ses caméras embarquées sont « conçues dès le départ pour protéger votre vie privée », le rapport de Reuters laisse penser que les employés ont un accès facile aux vidéos prises par les caméras et les partagent librement avec d'autres employés :Il y avait « des photos de chiens et des panneaux de signalisation amusants que les employés ont transformés en mèmes en les embellissant avec des légendes ou des commentaires amusants, avant de les publier dans des discussions de groupe privées ». Certaines publications pouvaient être filtrées par « scores » d'employés.Un ancien employé a déclaré avoir vu des « trucs scandaleux », y compris « des scènes d'intimité mais pas de nudité », ainsi que « certains vêtements, certains articles de bien-être sexuel... et juste des scènes privées de la vie dont nous étions vraiment au courant parce que la voiture était à la charge ». Pendant ce temps, un « ancien employé ne voyait rien de mal à partager des images, mais a décrit une fonction qui permettait aux étiqueteurs de données de voir l'emplacement des enregistrements sur Google Maps comme une "invasion massive de la vie privée" ».Un ancien employé de Tesla a déclaré à Reuters que certaines des vidéos avaient peut-être même été enregistrées lorsque les véhicules étaient éteints. « Nous pouvions voir à l'intérieur des garages des gens et de leurs propriétés privées », a déclaré un ancien employé à Reuters. « Disons qu'un client de Tesla avait quelque chose dans son garage qui était distinctif, vous savez, les gens publieraient ce genre de choses ».Voici ce que dit l'Avis de confidentialité client de Tesla :Selon Reuters, Tesla avait auparavant une politique qui permettait à l'entreprise de recevoir des enregistrements de véhicules qui ne roulaient pas si les clients l'approuvaient. Après qu'une enquête de l'Autorité néerlandaise de protection des données (DPA) a révélé que les véhicules Tesla « filmaient souvent tous ceux qui s'approchaient du véhicule », Tesla a commencé à éteindre par défaut les caméras de ses véhicules en 2023.Tesla a lancé le mode Sentinelle en 2019, annonçant cette fonctionnalité comme un moyen d'alerter les conducteurs de toute activité suspecte autour de leurs véhicules en stationnement, puis de stocker les incidents enregistrés dans la mémoire embarquée de la voiture. Tesla a mis à jour cette fonctionnalité en 2021 et a commencé à permettre aux conducteurs d'utiliser les caméras de leurs véhicules pour diffuser en direct l'environnement de leurs voitures à partir de l'application Tesla.Sur sa page d'assistance pour la fonctionnalité, Tesla indique que « les enregistrements en mode sentinelle ne nous sont pas transmis » tout en ajoutant que les flux en direct sont chiffrés de bout en bout et « ne sont pas accessibles » par la société. Tesla a également ajouté quelques autres modifications axées sur la confidentialité au mode sentinelle à la suite de l'enquête de la DPA. Désormais, les caméras ne commencent à enregistrer que lorsque le véhicule est touché, au lieu de filmer lorsqu'il détecte une activité suspecte. Tesla a également commencé à avertir les passants que ses véhicules enregistrent en faisant clignoter leurs phares.Les Pays-Bas ne sont pas le seul pays où le mode sentinelle de Tesla suscite des inquiétudes. L'année dernière, l'organisation de consommateurs allemande VZBZ a poursuivi Tesla, affirmant que Sentry Mode "viole la loi sur la protection des données". Les véhicules Tesla ont également été interdits du district chinois de Beidaihe l'année dernière, craignant que les caméras des véhicules ne capturent une réunion privée entre les hauts dirigeants du pays, tandis que l'armée chinoise a interdit les véhicules Tesla en 2021 pour des problèmes de surveillance similaires.David Choffnes, professeur à la Northeastern University et directeur exécutif du Cybersecurity and Privacy Institute de l'école, a déclaré à Reuters que le partage de vidéos et d'images sensibles est « moralement répréhensible » et peut-être une violation de la propre politique de confidentialité de Tesla. La Federal Trade Commission peut prendre des mesures contre les entreprises qui ne tiennent pas leurs promesses en matière de confidentialité.Reuters a également cité l'avocat allemand chargé de la confidentialité des données, Carlo Piltz, affirmant que le partage interne de vidéos et d'images serait difficile à justifier en vertu des règles européennes lorsqu'il n'a « rien à voir avec la fourniture d'une voiture sûre ou sécurisée ou la fonctionnalité ».Même le garage du PDG de Tesla, Elon Musk, en a fait les frais. Il y a environ trois ans, les employés « ont partagé une vidéo d'un véhicule submersible unique garé dans un garage », qui s'est avéré être une voiture d'un film de James Bond que Musk a acheté aux enchères pour 968 000 $ en 2013. « Il n'est pas clair si Musk était au courant de la vidéo ou qu'elle avait été partagée », a écrit Reuters.Les employés qui étiquettent les données pour Tesla « ont partagé des captures d'écran, parfois annotées à l'aide d'Adobe Photoshop, dans des discussions de groupe privées sur Mattermost, le système de messagerie interne de Tesla ». D'autres employés « ajoutaient leurs propres images, blagues ou émoticônes balisées pour poursuivre la conversation ».Reuters a déclaré avoir contacté plus de 300 anciens employés de Tesla qui travaillaient sur le système Autopilot de l'entreprise. Plus d'une douzaine ont accepté de répondre aux questions sous couvert d'anonymat.Reuters a déclaré qu'il « n'a été en mesure d'obtenir aucune des vidéos ou images partagées, que les anciens employés ont déclaré ne pas les avoir conservées ». Il n'a pas non plus été possible de déterminer si « la pratique du partage d'enregistrements, qui s'est produite dans certaines parties de Tesla jusqu'à l'année dernière, se poursuit aujourd'hui ou à quel point elle était répandue ». Certains anciens employés contactés ont déclaré que le seul partage qu'ils avaient observé était « à des fins professionnelles légitimes, comme demander l'aide de collègues ou de superviseurs. »Les responsables de Tesla « réprimaient parfois le partage inapproprié d'images sur les chaînes publiques de Mattermost, car ils affirmaient que cette pratique violait la politique de l'entreprise », a écrit Reuters.Sources : Reuters, Tesla ( 1 La situation vous semble-t-elle surprenante ? Dans quelle mesure ?Pour ou contre le partage interne de vidéos enregistrées par les Tesla ? Pourquoi ?