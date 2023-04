Les travailleurs à distance sont également moins enclins à suivre les meilleures pratiques en matière de sécurité. 90 % d'entre eux accèdent aux réseaux de l'entreprise à partir d'endroits autres que leur domicile, avec une moyenne de cinq emplacements différents, ce qui introduit des risques de sécurité car les données de l'entreprise peuvent être exposées sur de multiples réseaux non surveillés par le service informatique. 45 % utilisent le même mot de passe pour leurs comptes professionnels et personnels.Par ailleurs, 46 % ont enregistré un fichier professionnel sur leur appareil personnel plutôt que sur le disque dur du réseau de leur employeur, de sorte qu'il est moins susceptible d'être protégé contre les dernières vulnérabilités et les logiciels malveillants. Près d'un employé à distance sur trois travaille plus de 20 heures par semaine sur sa tablette ou son smartphone personnel.« L'essor du travail à distance a offert plus d'opportunités et de flexibilité à un grand nombre de personnes, mais malheureusement, il a également entraîné une expansion massive de la surface d'attaque des entreprises. Les équipes informatiques n'ont pas le contrôle des réseaux à partir desquels leurs employés se connectent la plupart du temps, ce qui expose les utilisateurs et les données de l'entreprise à des menaces internes et externes de manière exponentielle. Lookout fournit des outils qui permettent aux organisations de protéger leurs utilisateurs et leurs appareils, tout en appliquant des politiques de sécurité adaptatives pour protéger l'accès aux données stockées dans ces applications d'entreprise, à la fois contre les menaces internes et externes. C'est ce qui motive la Journée mondiale de la sécurité dans le cloud de Lookout - il est essentiel de prendre en compte ce changement pour toute organisation qui dispose d'un environnement de travail entièrement distant ou hybride », déclare Sundaram Lakshmanan, directeur de la technologie chez Lookout.Le rapport montre également que le cloud est devenu une épine dorsale cruciale pour la plupart des organisations. En 2020, 61 % des entreprises américaines ont migré leurs charges de travail vers le cloud, sous l'effet de la pandémie mondiale et de la nécessité de prendre rapidement en charge le travail à distance, et en 2022, 60 % de toutes les données d'entreprise étaient stockées dans le cloud.Source : Lookout Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?