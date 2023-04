Jasmine Henry, directrice principale de la sécurité des données et de la confidentialité chez JupiterOne et chercheuse principale du rapport 2023 The State of Cyber Assets, déclare : « Si l'année écoulée nous a appris quelque chose, c'est l'importance critique de la sécurité pour la santé globale d'une organisation et la sécurité publique. La cybersécurité n'est plus seulement l'affaire du RSSI ; le PDG, le conseil d'administration et les investisseurs sont tous très attentifs. Les historiens peuvent écrire que l'attaque du ransomware WannaCry en 2017 a été le moment où les PDG ont pris conscience de l'importance de la sécurité et que l'événement du Colonial Pipeline en 2021 a été le moment où le citoyen moyen a compris que la sécurité était importante ; mais même si tout le monde est conscient de l'importance de la sécurité, ce rapport nous montre à quel point la montagne qu'il nous reste à gravir est grande ».En moyenne, les grandes organisations disposent de 2 011 cyber-actifs par employé, les petites organisations de 681 et les organisations de taille moyenne de 489. Les praticiens de la sécurité sont responsables d'une moyenne de 334 comptes uniques de fournisseurs de services cloud (Cloud Service Provide : CSP) en 2023, toutes tailles d'organisation confondues, ou d'une moyenne de 225 et 559 comptes uniques dans les grandes et moyennes organisations, respectivement.« Les équipes de sécurité n'ont pas besoin de plus de visibilité. Elles ont juste besoin d'accéder à la visibilité qui existe déjà au sein d'une organisation. L'un des principaux enseignements pour les organisations devrait être l'importance d'éliminer les barrières artificielles qui empêchent les équipes de sécurité d'obtenir cette visibilité. Les PDG et autres cadres devraient demander à leurs équipes de sécurité quelles sont les politiques ou les dynamiques inter-équipes qui les empêchent d'accéder à la visibilité dont elles ont besoin. Les équipes de sécurité mènent déjà un combat difficile. À l'ère des surfaces d'attaque distribuées et en croissance rapide, les organisations devraient se concentrer sur l'amélioration des processus et des outils qui unifient nos données disponibles afin d'obtenir de meilleures informations cybernétiques à partir de la visibilité dont nous disposons déjà », déclare Sounil Yu, RSSI et responsable de la recherche chez JupiterOne.Source : JupiterOne Que pensez-vous des résultats de cette recherche ? Les trouvez-vous pertinents ?