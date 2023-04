Alors que les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook sont connus pour cultiver des environnements politiques toxiques souvent ponctués de rhétorique violente, OnlyFans et Pinterest ne sont pas connus pour leurs menaces à l'encontre des personnes protégées par les services secrets. L'on pourrait croire qu'ils ne sont pas dignes d'intérêt pour les agences de renseignement, mais des documents des services secrets américains ont révélé qu'ils suivaient les utilisateurs de Pinterest, OnlyFans et Twitch. Les fiches, datant de décembre 2020, ont été obtenues par le CREW, une institution qui surveille l'éthique et de la responsabilité du gouvernement américain.Garder un œil sur Facebook et Twitter n'est pas surprenant, compte tenu de l'impact de ces sites sur la culture et la politique. En surveillant ces sites, le gouvernement américain affirme qu'il peut mieux anticiper les potentielles menaces et crises qui s'y dessinent et les faire échouer, tout en supprimant les infox inappropriées et en dissipant toutes les informations erronées qui circulent. Cela inclut tout ce qui est faux ou trompeur, comme les contenus sur les micropuces dans les vaccins Covid-19 et les deepfakes de l'ancien président Donald Trump en train de se faire arrêter. Cette surveillance s'est accrue après l'assaut du Capitol survenu le 6 janvier 2021.Cependant, la raison pour laquelle les services secrets américains surveillent les comptes des utilisateurs de Twitch, Pinterest et OnlyFans n'est pas claire, car la nature des menaces et les noms des comptes sont expurgés. Les briefings demandent des drapeaux sur "les menaces directes, les mentions de retour aux États-Unis, etc." et "les déplacements actuels, les menaces à l'encontre de toute personne protégée, ou les mentions de causer de la violence lors d'une manifestation". Comme les fiches ne contiennent que les demandes de surveillance, l'on ne sait pas non plus comment les services secrets américains ont commencé à surveiller les comptes.L'on ignore également pourquoi certains de ces comptes ont fait l'objet d'un contrôle quotidien, même après avoir été désactivés ou fermés par leurs plateformes respectives. Le CREW ne sait pas non plus si cette pratique s'est poursuivie sous l'administration Biden, car ces documents datent de décembre 2020. Mais cette révélation reflète un certain sentiment de méfiance du gouvernement américain à l'égard des nouvelles entreprises technologiques. Certains experts décrivent cela comme de la "paranoïa". L'exemple le plus récent est celui de TikTok, Washington ayant désigné le réseau social chinois comme une menace à la sécurité nationale des États-Unis.Pour mémoire, OnlyFans est un service par abonnement connu pour proposer des contenus pour adultes, tandis que Pinterest est un moteur de découverte visuelle qui permet de trouver des recettes et des idées de décoration d'intérieur. D'un autre côté, Twitch est un service de vidéo en direct appartenant à Amazon. Il a été lancé en 2011 pour offrir un espace aux joueurs de vidéo, aux amateurs de sports extrêmes, aux musiciens et aux autres utilisateurs créatifs afin qu'ils puissent partager leurs contenus entre eux. Aujourd'hui, la plateforme est principalement utilisée par les joueurs pour diffuser en direct leur contenu tout en jouant à des jeux vidéo.Selon l'analyse publiée par le CREW, les documents comprennent également cinq comptes Periscope signalés par le service des douanes et de la protection des frontières et envoyés à des fonctionnaires du département d'État sous le titre "Jan 6th Protests" à 8h20 le 6 janvier 2021. Bien que les comptes soient également expurgés, il a été rapporté que le leader de "Stop the Steal", Ali Alexander, a déclaré qu'il était en contact avec des représentants républicains au sujet du rassemblement qui a précédé l'attaque du Capitole dans plusieurs vidéos Periscope en décembre 2020. Twitch et Periscope attirent de plus en plus l'attention des services de renseignement.Periscope est une application mobile disponible sur iOS et Android. Sorte de croisement entre YouTube et le réseau social, elle permet à ses utilisateurs de diffuser une vidéo en direct, ou bien de consulter des vidéos en direct de leurs amis ou d'autres utilisateurs dans le monde. Certaines allégations estiment que Twitch serait devenu une sorte de refuge et une plateforme très rentable pour ceux qui sont associés à des conspirations de droite comme QAnon et à la désinformation sur les vaccins. Les services de renseignements américains ont refusé de commenter le contenu des documents, se contentant de dire qu'ils visent à protéger la sécurité nationale.Un porte-parole de l'agence a déclaré : « les services secrets sont chargés d'assurer la protection et la continuité du gouvernement américain. Nous prenons cette mission très au sérieux et nous serons vigilants dans la surveillance de tous les types de communications de sources ouvertes, dans le strict respect de toutes les lois fédérales et de la Constitution ». Cependant, cette affirmation est contestée, Washington étant accusé d'ingérence dans la vie privée des Américains. Cette nouvelle intervient dans un contexte d'inquiétude croissante concernant la surveillance gouvernementale et l'utilisation de la technologie pour contrôler les citoyens.Au cours des dernières années, un certain nombre d'affaires très médiatisées ont mis en cause la collecte de données par des agences gouvernementales, notamment le programme de surveillance de masse de la National Security Agency (NSA) . Si les actions des services secrets peuvent être préoccupantes, il est important de noter qu'ils ne sont pas la seule agence gouvernementale à suivre les utilisateurs sur ces plateformes. En 2020, il a été révélé que le département américain de la Sécurité intérieure (DHS) surveillait des plateformes telles que Facebook, Twitter et Instagram dans le but d'identifier les menaces potentielles pour la sécurité nationale.Il est difficile d'évaluer l'étendue de la surveillance des médias sociaux par les services secrets et d'autres agences de renseignement, mais ces documents montrent qu'elle dépasse les limites des plateformes connues comme Twitter et Facebook. Si les documents révèlent la surveillance de ces nouvelles plateformes en dehors du discours habituel de collecte de renseignements, ils ne révèlent pas s'il s'agissait de comptes signalés pour des menaces spécifiques ou si les services secrets ou d'autres agences analysent régulièrement de grandes plateformes largement apolitiques comme OnlyFans et Pinterest pour y déceler des menaces potentielles.On ne sait pas non plus si la surveillance de ces plateformes était une pratique de l'ère Trump qui a cessé après qu'il a quitté ses fonctions ou un effort continu du gouvernement fédéral. « Quoi qu'il en soit, les documents montrent que les services secrets sont à l'affût des menaces en ligne sur un éventail de contenus de médias sociaux beaucoup plus large que ce que l'on savait jusqu'à présent. Ce qu'il a fait des menaces qu'il a trouvées est toutefois une autre question », a déclaré le CREW. À mesure que la technologie continue d'évoluer, il est probable que la surveillance gouvernementale devienne une question de plus en plus controversée.En conclusion, la nouvelle selon laquelle les services secrets américains suivent les utilisateurs de sites Web tels que OnlyFans et Twitch a suscité des inquiétudes quant à la surveillance gouvernementale et à la violation potentielle de la vie privée et des droits constitutionnels des utilisateurs. S'il est important de protéger la sécurité nationale, il est tout aussi important de trouver un équilibre avec le droit à la vie privée et à la liberté d'expression. Selon les experts, il est donc important que les citoyens restent vigilants et informés des actions des agences gouvernementales, et qu'ils leur demandent des comptes si nécessaire.Source : billet de blogue du CREW Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la surveillance des sites tels que Pinterest, OnlyFans et Twitch par les services secrets américains ?Quel est l'intérêt de surveiller ces plateformes ? Quelles sont les préoccupations que pose cette forme de surveillance ?Que pensez-vous de l'argument selon lequel cette surveillance vise à protéger la sécurité nationale des États-Unis ?