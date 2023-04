Le rapport a examiné des milliers d'entreprises dans ces trois secteurs. En analysant des dizaines de milliers de pertes dans le monde entier, ThreatConnect a estimé l'impact médian sur les revenus d'exploitation.Les petites entreprises du secteur de la santé ont perdu environ 30,86 % de leurs revenus à la suite d'une attaque, contre 15,36 % pour les moyennes et 4,92 % pour les grandes entreprises du secteur.L'industrie manufacturière s'en sort un peu mieux pour les petites entreprises - bien qu'elle soit l'industrie la plus attaquée - avec 20,07 %, mais moins bien pour les moyennes et grandes entreprises, avec respectivement 16,67 % et 10,15 %. Pour les entreprises de services publics, les chiffres sont de 30,77 %, 13,12 % et 2,19 %.Si les pertes dues aux cyberattaques ont un impact sur l'exercice fiscal en cours, elles peuvent aussi perdurer et avoir un impact sur les années actuelles et futures en tant que coûts. Il s'agit notamment des frais juridiques, des règlements et des dommages causés à la marque, dont les effets peuvent prendre du temps à se matérialiser.« Avec la stratégie nationale sur le cyberespace de la Maison Blanche, qui met l'accent sur la réduction du risque cybernétique des infrastructures critiques, et les nouvelles propositions de la SEC sur le cyberespace, les organisations de tous les secteurs sont désormais chargées de rendre compte du risque cybernétique. Les organisations se rendent enfin compte que l'impact des ransomwares et autres cyberattaques ne se limite pas à un moment donné. Les implications financières sont considérables et créent des obstacles qui empêchent les entreprises de poursuivre leurs activités après ces attaques », déclare Jerry Caponera, directeur général de la quantification du risque chez ThreatConnect.Source : ThreatConnect Trouvez-vous cette étude crédible ? Quel est votre avis sur le sujet ?