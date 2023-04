Envoyé par Google Envoyé par

Nous sommes heureux d'annoncer une mise à jour de Google Authenticator, à la fois sur iOS et Android, qui ajoute la possibilité de sauvegarder en toute sécurité vos codes à usage unique (également connus sous le nom de mots de passe à usage unique ou OTP) sur votre compte Google.



Pour tous vos comptes en ligne, la connexion est la porte d'entrée vers vos informations personnelles. C'est également le principal point d'entrée pour les risques, d'où l'importance de le protéger.



Nous simplifions et sécurisons la connexion à Google, ainsi qu'à tous les services et applications que vous appréciez, grâce à des outils d'authentification intégrés tels que Google Password Manager et Sign in with Google, ainsi qu'à des protections automatiques telles que des alertes en cas d'accès à votre compte Google à partir d'un nouvel appareil.



Google Authenticator a été lancé en 2010. Il s'agit d'un moyen simple et gratuit permettant aux sites d'ajouter l'authentification à deux facteurs (2FA), qui renforce la sécurité des utilisateurs lors de la connexion. Bien que nous aspirions à un avenir sans mot de passe, les codes d'authentification restent aujourd'hui un élément important de la sécurité sur Internet. C'est pourquoi nous avons continué à optimiser l'application Google Authenticator.



Au fil des ans, les utilisateurs nous ont fait part d'un problème majeur : la complexité de la gestion des appareils perdus ou volés sur lesquels Google Authenticator est installé. Les codes à usage unique d'Authenticator n'étant stockés que sur un seul appareil, la perte de cet appareil signifiait que les utilisateurs perdaient la possibilité de se connecter à tous les services pour lesquels ils avaient configuré 2FA à l'aide d'Authenticator.



Avec cette mise à jour, nous apportons une solution à ce problème, en rendant les codes à usage unique plus durables en les stockant en toute sécurité dans le compte Google des utilisateurs. Ce changement signifie que les utilisateurs sont mieux protégés contre le verrouillage et que les services peuvent compter sur le fait que les utilisateurs conservent leur accès, ce qui améliore à la fois la commodité et la sécurité.



Outre les codes à usage unique d'Authenticator, Google propose depuis longtemps plusieurs options d'authentification sécurisée sur le Web. Google Password Manager enregistre vos mots de passe en toute sécurité et vous aide à vous connecter plus rapidement avec Android et Chrome, tandis que Sign in with Google permet aux utilisateurs de se connecter à un site ou à une application à l'aide de leur compte Google. Nous avons également travaillé avec nos partenaires industriels et l'alliance FIDO pour proposer aux utilisateurs des offres d'authentification encore plus pratiques et plus sûres sous la forme de passkeys.



Pour essayer le nouvel Authenticator avec synchronisation du compte Google, il suffit de mettre à jour l'application et de suivre les instructions.



Mettre la technologie à la portée de tous, c'est protéger tous ceux qui l'utilisent. Nous sommes ravis de continuer à développer et à partager des offres pratiques et sécurisées pour les utilisateurs et les développeurs sur l'ensemble du Web.