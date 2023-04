Nous changeons la façon dont nous découvrons et priorisons les améliorations

Voici un bref résumé de ce qui se passe :

Aucune donnée du coffre-fort des clients ne peut être vue ou collectée. Nous nous intéressons uniquement à la manière dont les utilisateurs se servent de l'application elle-même, aux fonctionnalités et aux écrans avec lesquels ils interagissent - et non à ce qu'ils stockent dans leur coffre-fort, aux sites sur lesquels ils effectuent un remplissage automatique, ou à quoi que ce soit d'autre.

Ces données seront recueillies à partir d'une sélection aléatoire de comptes, dépersonnalisées et traitées de manière agrégée. Cette approche nous permet d'éviter d'associer les données télémétriques à des individus ou à des comptes.

Les comptes clients ne sont pas inclus pour l'instant. Une fois que nous serons convaincus que la télémétrie respecte nos normes de confidentialité, nous annoncerons un calendrier de déploiement de la télémétrie sur les comptes clients. À ce moment-là, nous fournirons également des conseils sur la façon dont vous pouvez vous désengager si vous le souhaitez.

Ce que c'est - et ce que ce n'est pas

Voici comment cela fonctionne

Ce qui se passe ensuite

Depuis 17 ans, nous sommes fiers de faire de 1Password un plaisir à utiliser. Mais aucun produit n'est parfait, et lorsque j'entends parler de quelqu'un qui se retrouve bloqué, je suis curieux. Comment pouvons-nous y remédier ? Comment pouvons-nous éviter cette friction pour les futurs clients ?Aujourd'hui, nous faisons un pas vers une meilleure compréhension de ces moments en nous lançant dans un essai interne, réservé aux employés, de notre nouveau système de télémétrie in-app. Et, bien sûr, nous le faisons à la manière de 1Password - en veillant à ce que cela ne compromette pas notre engagement à protéger votre vie privée et vos données.1Password commence un test interne de notre nouveau système de télémétrie dans l'application, qui préserve la vie privée. Dans un premier temps, cette fonctionnalité ne sera active que pour les comptes des employés de 1Password utilisant les dernières versions bêta de l'application.De nos jours, nous savons que la collecte d'"analyses" et de "données d'utilisation" est souvent un prétexte pour porter atteinte à votre vie privée, aussi je tiens à être très clair : ce n'est pas ce qui se passe ici.Nous nous sommes toujours efforcés de ne pas collecter d'informations inutiles sur vous dans nos systèmes. Nous pensons qu'il ne peut y avoir de sécurité sans respect de la vie privée, et notre mission a toujours été d'assurer les deux. Rien ne change à cet égard.Alors pourquoi ajouter la télémétrie ? Pourquoi maintenant ? Nous rappelons souvent à nos clients qu'ils ne peuvent pas protéger ce qu'ils ne peuvent pas voir. Le même principe s'applique à la détermination des décisions à prendre en priorité en matière de produits.Au fil des ans, nous nous sommes appuyés sur notre propre utilisation et sur vos commentaires pour prendre nos décisions. Mais cela pose un problème : nous ne savons pas quand vous rencontrez des difficultés si vous ne nous le dites pas. Certes, nous disposons d'un vaste programme de recherche sur les utilisateurs et nous sommes à l'écoute de tous les commentaires que vous partagez en ligne et lors de vos conversations avec notre équipe.Mais des millions de personnes utilisent 1Password aujourd'hui, souvent de manière innovante ! Si nous voulons continuer à améliorer 1Password, nous ne pouvons plus nous fier uniquement à notre propre utilisation et à vos commentaires directs.C'est pourquoi nous avons travaillé dur pour trouver un moyen de collecter les informations dont nous avons besoin pour prendre de meilleures décisions, sans mettre en danger vos données ou votre vie privée. L'objectif est de nous doter de la visibilité nécessaire pour livrer des mises à jour qui résolvent des problèmes réels et améliorent 1Password pour tout le monde.Au fur et à mesure de notre enquête sur la collecte des données d'utilisation des applications, il est devenu évident qu'aucune des solutions prêtes à l'emploi ne convenait à 1Password. Nous avions besoin d'un système qui ne se fasse pas au détriment de la vie privée de nos clients.L'approche que nous avons retenue est conçue pour empêcher que les données d'utilisation soient attribuées à des personnes ou à des comptes individuels. Elle nous permet simplement de voir où nous ne respectons pas les normes élevées en matière d'expérience utilisateur que vous êtes en droit d'attendre. Ces signaux supplémentaires nous aideront à hiérarchiser nos efforts afin d'offrir ces expériences exceptionnelles plus rapidement et de manière plus fiable.Voici comment cela fonctionne : nous ne pourrons recueillir qu'un petit nombre d'événements et d'interactions générales au sein de nos applications. Par exemple, lorsque vous déverrouillez l'application, lorsque vous créez un nouvel élément (mais pas son contenu !), ou lorsque vous utilisez le remplissage automatique (mais pas les sites sur lesquels vous l'utilisez !).En outre, ces données seront dépersonnalisées par le biais de diverses méthodes, en commençant par la collecte de données auprès d'un groupe aléatoire de comptes. Les données recueillies sont ensuite traitées de manière agrégée afin de fournir des informations générales uniquement.Cette approche nous empêche, ainsi qu'à toute autre personne, d'associer les données télémétriques à des individus ou à des comptes.Bien entendu, une fois que cette fonctionnalité sera proposée aux clients, vous pourrez contrôler si la télémétrie est active ou non sur votre compte.Nous voulons être sûrs à 100 % d'avoir trouvé la bonne solution avant d'envisager de la proposer à nos clients. C'est pourquoi nous la testons d'abord sur nos propres comptes chez 1Password.Bientôt, les versions bêta de nos applications incluront cette nouvelle fonctionnalité de télémétrie. Elle ne fonctionne que sur les comptes des employés de 1Password, vous n'avez donc rien à faire à ce stade. Nous voulions simplement être transparents avec vous au fur et à mesure que ces plans prennent forme.Nous nous attendons à ce que nos tests et notre déploiement prennent un certain temps, et nous vous informerons lorsque nous serons prêts à déployer les choses à un groupe plus large. Dans l'intervalle, si vous avez des questions ou des réflexions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter et à nous en faire part.Comme toujours, nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. Nous ne les tenons pas pour acquis et nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sans vous.