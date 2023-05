Les faux artefacts biométriques tels que les fausses voix ou vidéos sont perçus comme des menaces réelles par 80 % des entreprises, les entreprises américaines étant les plus préoccupées, 91 % d'entre elles estimant qu'il s'agit d'une menace croissante.", déclare Ihar Kliashchou, directeur de la technologie chez Regula.Les "deepfakes" ne sont pas le seul problème : l'enquête montre que 46 % des organisations dans le monde ont été confrontées à une fraude à l'identité synthétique au cours de l'année écoulée. Également connue sous le nom d'identité "Frankenstein", il s'agit d'un type d'escroquerie où les criminels combinent de vraies et de fausses informations d'identification pour créer des identités totalement nouvelles et artificielles, qu'ils utilisent ensuite pour ouvrir des comptes bancaires ou effectuer des achats frauduleux. 92 % des entreprises du secteur bancaire considèrent la fraude synthétique comme une menace réelle, et près de la moitié d'entre elles (49 %) ont récemment été confrontées à cette escroquerie.Source : Rapport de Regula Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de ce rapport de Regula sont pertinentes, voir utiles ?Selon vous, quelles mesures peuvent-être mises en place pour limiter ces pratiques frauduleuses ?D'après vous, quelles sont les implications de ces types de menaces pour l'avenir de la vérification d'identité ?