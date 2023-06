Selon l'enquête, 65 % des organisations de plus de 1 000 employés ont subi une cyberattaque au cours des 12 derniers mois, ce qui est similaire aux résultats obtenus par les entreprises de toutes tailles (68 %). Les incidents de sécurité les plus courants sont également les mêmes : phishing, ransomware et compromission de comptes d'utilisateurs.Cependant, ces entreprises sont plus souvent la cible de ransomwares et autres malwares : 48 % d’entre elles ont subi ce type d'incident sur site, contre 37 % pour les organisations de toutes tailles. Les attaques par malware sont moins fréquentes dans le cloud : seules 21 % des personnes interrogées d’entreprises de plus de 1 000 employés en ont été victimes ces 12 derniers mois., analyse Dmitry Sotnikov, VP of Product Management chez Netwrix.Ces organisations dépensent aussi davantage à la suite de cyberattaques que celles de plus petite taille : 28 % estiment que les dommages financiers causés par les cybermenaces s'élèvent à au moins 50 000 dollars, contre seulement 16 % pour l'ensemble des organisations., confie Dirk Schrader, VP of Security Research chez Netwrix. Mais notre enquête montre que les organisations subissent des attaques à une fréquence similaire, quelle que soit leur taille.Source : Netwrix Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?