L'étude de Keeper Security montre que 64 % des personnes utilisent des mots de passe faibles ou répètent des variantes de mots de passe pour protéger leurs comptes en ligne. Plus d'un tiers des personnes interrogées admettent également qu'elles se sentent dépassées lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pour améliorer leur cybersécurité.", explique Darren Guccione, PDG et cofondateur de Keeper Security. "L'étude révèle notamment que 30 % des personnes utilisent encore des mots de passe simples pour protéger leurs comptes numériques, tandis que 34 % admettent répéter des variantes du même mot de passe. Ces chiffres sont d'autant plus inquiétants que 39 % des personnes interrogées ignorent si elles ont été victimes d'une intrusion et que 32 % ne savent pas si leurs mots de passe sont disponibles sur le "dark web".Alors que 41 % des personnes interrogées déclarent que la cybersécurité est trop difficile à comprendre, il semble que les générations plus âgées obtiennent de meilleurs résultats. 29 % des baby-boomers utilisent des mots de passe forts et uniques pour chaque compte, contre seulement 20 % des répondants de la génération Z. C'est d'ailleurs dans la génération Z que l'on trouve le pourcentage le plus élevé de personnes interrogées déclarant que la cybersécurité les dépasse.Il existe également un fossé entre les sexes : 39 % des hommes se disent confiants dans la sécurité des mots de passe, contre 31 % des femmes.", déclare Craig Lurey, directeur technique et cofondateur de Keeper Security. "Source : Keeper Security Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette étude de Keeper Security est objective et pertinente ?Selon vous, quelle est l'importance de l'écart entre les hommes et les femmes en matière de confiance dans la sécurité des mots de passe ? Pensez-vous que des facteurs sous-jacents contribuent à cette différence ?