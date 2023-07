", déclare Candid Wüest, vice-président de la recherche d'Acronis. "."Le phishing reste la principale méthode utilisée par les criminels pour dénicher les identifiants de connexion. Pour le seul premier semestre 2023, le rapport indique que le nombre d'attaques de phishing par courrier électronique a augmenté de 464 % par rapport à 2022. Au cours de la même période, le nombre d'attaques par organisation a également augmenté de 24 %. Au cours du premier semestre 2023, Acronis a observé une augmentation de 15 % du nombre de fichiers et d'URL par courriel analysé. Les cybercriminels ont également exploité le marché florissant de l'IA basée sur les grands modèles de langage (large language model - LLM), en utilisant des plateformes pour créer, automatiser, mettre à l'échelle et améliorer de nouvelles attaques grâce à l'apprentissage actif.Parmi les autres résultats, 809 cas de ransomware ont été mentionnés publiquement au cours du premier trimestre 2023, avec un pic de 62 % en mars par rapport à la moyenne mensuelle de 270 cas. Au cours de la même période, 30,3 % de tous les courriels reçus étaient des spams et 1,3 % contenaient des logiciels malveillants ou des liens phishing.Le phishing reste le moyen le plus populaire de voler des informations d'identification, représentant 73 % de toutes les attaques. Les Business Email Compromises (BEC) ou les courriers électroniques professionnels compromis arrivent en deuxième position, avec 15 %.Source : Acronis Qu'en pensez-vous de ce rapport ? Faut-il s'inquiéter par rapport à l'IA ?Que pensez-vous qu'il faudrait faire pour mieux se protéger des attaques de cybercriminels ?