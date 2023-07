L'étude, réalisée par OPSWAT, spécialiste de la protection des infrastructures critiques, révèle également que la plupart des entreprises ont adopté l'hébergement en nuage public pour leurs applications web, et que 97 % d'entre elles utilisent déjà la conteneurisation ou prévoient de la mettre en œuvre.Parmi les autres résultats, 62 % des organisations utilisent cinq moteurs antivirus ou moins pour détecter les téléchargements de fichiers malveillants, ce qui représente une vulnérabilité potentielle, car le déploiement d'un plus grand nombre de moteurs peut renforcer de manière significative la défense d'une organisation contre les logiciels malveillants avancés.Les grandes organisations sont plus susceptibles d'utiliser le désarmement et la reconstruction du contenu (Content Disarm and Reconstruction-CDR), probablement en raison du volume plus important de fichiers qu'elles traitent, ce qui les rend plus vulnérables aux cyberattaques. Cependant, les petites et moyennes entreprises peuvent également bénéficier grandement de l'adoption du CDR en tant que mesure proactive contre l'évolution des cybermenaces.98 % des organisations bénéficieraient d'approches préventives supplémentaires, telles que l'analyse périodique de tous les référentiels de fichiers dans leurs applications web à la recherche de logiciels malveillants, la détection des vulnérabilités dans les conteneurs de machines virtuelles en cours d'exécution, et la prévention de l'exfiltration de données en expurgeant ou en bloquant les données sensibles.", déclare Yiyi Miao, chef de produit chez OPSWAT. "Source : OPSWAT Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?