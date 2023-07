En effet, ce rapport montre que Facebook représente 18 % de toutes les URL de phishing et Microsoft 15 %. Ensemble, ces deux entreprises ont généré plus d'URL uniques de phishing que les cinq marques suivantes réunies (Crédit Agricole, SoftBank, Orange, PayPal et Apple).La finance reste le secteur le plus ciblé, la banque française Crédit Agricole et la société japonaise SoftBank occupant respectivement les troisième et quatrième places. La First Citizens Bank, basée aux États-Unis, a également connu une augmentation de 4 000 % des URL uniques de phishing entre le premier trimestre (12) et le deuxième trimestre (502). Le secteur financier représente plus de 33 % de tous les URL de phishing, suivi par les médias sociaux (22 %) et l'informatique dématérialisée (21 %). En outre, un plus grand nombre de marques de services financiers figuraient parmi les 25 marques les plus usurpées qu'au cours de n'importe quel trimestre des trois dernières années.Les logiciels de bureautique sont également une cible privilégiée. Au deuxième trimestre, Vade a découvert deux attaques visant les utilisateurs de Microsoft 365 et deux attaques exploitant les services de Google, notamment YouTube et Google Translate.En ce qui concerne les médias sociaux, Facebook figure en tête de liste des cibles des hameçonneurs, représentant 85 % des URL de phishing du secteur au cours de la période couverte par le rapport.Les auteurs du rapport concluent : "".Source : Vade Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?D'après vous, comment se protéger de ce genre d'attaque ?