Google Cloud soutient et collabore depuis longtemps avec les gouvernements dans de nombreuses régions du monde, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Japon. Nous avons aidé des agences gouvernementales à moderniser leurs systèmes technologiques de base ; transformé la manière dont ils fournissent des services via des plateformes numériques aux citoyens ; fourni des solutions de sécurité pour aider les agences à se protéger contre les cyberattaques ; fourni des outils de communication, de collaboration et de productivité aux systèmes d'éducation et de santé ; et leur avons permis d'utiliser les données pour améliorer les systèmes financiers et d'autres infrastructures essentielles. Nous avons proposé des produits qui répondent aux besoins uniques du secteur public ; construit une force de vente dédiée, un écosystème de partenaires et une organisation de services ; et travaillé avec des partenaires pour apporter des solutions conjointes au gouvernement et aux établissements d'enseignement.



Aujourd'hui, nous étendons cet engagement aux États-Unis avec la création de Google Public Sector, une nouvelle division de Google qui se concentrera sur l'aide aux institutions du secteur public américain, y compris les gouvernements fédéraux, étatiques et locaux, ainsi que les établissements d'enseignement, à accélérer leur développement numérique métamorphoses.



Cette nouvelle division fonctionnera comme une filiale de Google LLC et se spécialisera dans l'apport des technologies Google Cloud, y compris Google Cloud Platform et Google Workspace, aux clients du secteur public américain. Google Public Sector fournira des produits et une expertise uniques, tels que la plate-forme de données et d'analyse de Google Cloud, des outils d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML), afin que les institutions puissent mieux comprendre leurs données et automatiser les processus de base. Et la division offrira l'infrastructure ouverte hautement évolutive et fiable de Google Cloud, y compris le calcul, le stockage et la mise en réseau, afin que les agences gouvernementales puissent moderniser leurs systèmes d'information hérités et créer de nouvelles applications qui servent les citoyens avec une fiabilité et une évolutivité critiques.



Les experts du secteur public de Google aideront les clients du secteur public américain à utiliser les produits de cybersécurité avancés de Google Cloud pour protéger leurs utilisateurs, leurs applications et leurs données contre les cybermenaces croissantes. Nos experts aideront les agences et les établissements d'enseignement dans leur utilisation de Google Workspace pour permettre une communication et une collaboration sécurisées, et pour attirer de nouveaux employés au gouvernement grâce à l'utilisation de ces outils modernes. Et nous continuerons également d'investir dans la formation des employés du secteur public aux compétences numériques et cloud, et dans l'expansion de l'écosystème florissant de partenaires qui travaillent déjà avec Google Cloud pour créer des solutions qui répondent aux besoins urgents et croissants des organisations du secteur public américain.