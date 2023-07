Grâce à des recherches approfondies, l'université du Maryland s'est efforcée d'analyser les messages communiqués par les influenceurs en matière de sécurité. Bien que les publicités ne soient pas totalement fausses, une grande partie d'entre elles présentent des déclarations ambiguës ou exagérées sur les capacités des VPN. Selon les chercheurs de l'université, les VPN fonctionnent principalement en dissimulant les adresses IP et les identités des appareils grâce à la création d'un tunnel crypté. Cependant, ils ne peuvent pas garantir un anonymat absolu, offrir une protection contre l'exploitation financière ou fournir le "" sans faille souvent vanté. Bien qu'ils soient présentés comme des solutions de sécurité globales, les VPN constituent un élément fondamental pour renforcer la sécurité en ligne.Le problème se pose lorsque les entreprises et les publicités exagèrent les capacités des VPN, ce qui conduit les utilisateurs à avoir une perception erronée de la sécurité. Omer Akgul, doctorant à l'université du Maryland, insiste sur le fait que les utilisateurs accordent leur confiance à de fausses assurances. Dans le domaine de la sécurité, qui est complexe et comporte de nombreux risques, ces affirmations exagérées peuvent être préjudiciables. Contrairement aux biens tangibles qui peuvent être évalués par une expérience de première main, la sécurité est intangible. C'est pourquoi les comparaisons et les recommandations émanant de sources fiables jouent un rôle crucial en orientant les utilisateurs vers des solutions potentiellement plus sûres.En utilisant l'influence persuasive des recommandations, le marketing d'influence exploite la confiance que les internautes accordent à leurs personnalités en ligne bien-aimées. Une étude récente menée par l'université du Maryland révèle comment les influenceurs conçoivent leurs approches des publicités VPN pour s'aligner sur les intérêts et les niveaux de compréhension uniques de leur public.Par exemple, une chaîne promouvant les théories conspirationnistes d'extrême droite pourrait mettre davantage l'accent sur les avantages des VPN en matière de protection de la vie privée, en particulier lorsqu'il s'agit de se prémunir contre la surveillance gouvernementale. D'un autre côté, un critique de films pourrait se concentrer sur la façon dont les VPN permettent aux utilisateurs d'accéder à des plateformes de streaming de différents pays, élargissant ainsi leurs options de divertissement. Néanmoins, les partenariats entre les influenceurs et les fournisseurs de VPN s'avèrent mutuellement bénéfiques, car les sociétés de VPN rivalisent pour obtenir les meilleurs convertisseurs, en employant des tactiques telles que des périodes d'exclusivité et en recrutant activement des influenceurs pour qu'ils endossent leurs services.Si un VPN peut constituer un investissement précieux pour ceux qui cherchent à dissimuler des données internet aux fournisseurs d'accès, à accéder à des contenus géographiquement restreints ou à se connecter à des réseaux publics non fiables, la prévalence accrue des publicités ne modifie pas les cas d'utilisation fondamentaux des VPN. En fait, la popularité croissante des influenceurs qui monétisent les promotions des VPN nécessite un degré plus élevé de scepticisme à l'égard des publicités et des fournisseurs eux-mêmes.Le marché des VPN devenant de plus en plus concurrentiel, les utilisateurs doivent naviguer dans l'océan d'affirmations trompeuses et évaluer les avantages réels offerts en matière de sécurité. À l'ère du marketing d'influence et de la publicité omniprésente pour les VPN, il est crucial d'aborder la sécurité en ligne avec un œil critique et de s'appuyer sur des recherches approfondies et des sources fiables pour prendre des décisions éclairées.Source : Investigating Influencer VPN Ads on YouTube Pensez-vous que cette recherche est crédible ou pertinente ?Est-il encore sûr d'utiliser un VPN selon vous ? Pourquoi ?