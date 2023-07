Des ministères de la Norvège ont été touchés par une cyberattaque

", a déclaré Erik Hope, chef de l'agence gouvernementale chargée de fournir des services aux ministères, lors d'une conférence de presse. L'attaque a été identifiée en raison d'un trafic "" sur la plateforme du fournisseur, a déclaré M. Hope, refusant de donner des précisions. Elle a été découverte le 12 juillet et fait l'objet d'une enquête de police. "", a-t-il déclaré.La Norvège est le premier fournisseur de gaz de l'Europe après la chute des flux de gaz russe et le premier exportateur de pétrole de l'Europe occidentale. Le bureau du premier ministre ainsi que les ministères des Affaires étrangères, de la défense et de la justice n'ont pas été touchés car ils utilisent une plateforme informatique différente, a déclaré M. Hope.Le secteur public norvégien a déjà été touché par des cyberattaques, notamment en juin 2022, lors d'une attaque par "" (DDoS), attribuée à un "".La Norvège, membre de l'OTAN, a une frontière commune avec la Russie dans l'Arctique et soutient l'Ukraine en lui fournissant des armes, de l'aide humanitaire et de l'argent. Le nombre de cyberattaques a triplé entre 2019 et 2021, a indiqué l'agence de cybersécurité du pays dans son dernier rapport d'évaluation des risques en février, le nombre d'incidents graves en 2022 étant au même niveau qu'en 2021.Source : reuters.comQuel est votre avis sur le sujet ?