La campagne russe visant à bloquer les fournisseurs de VPN, à les chasser du pays ou à les retirer des résultats de recherche est massive et continue. Les fournisseurs de VPN disposant d'une infrastructure en Russie rencontrent des problèmes depuis des années. Aujourd'hui, les services VPN, qui permettent aux clients de jouir d'une d'un certain "degré confidentialité" pendant leur navigation sur le Net, doivent se conformer aux exigences de la Russie en matière de blocage de sites et s'exposer à un examen minutieux. L'alternative étant d'enfreindre la loi et d'en subir les conséquences, de nombreux fournisseurs de VPN se sont complètement retirés de Russie.Malgré les mesures de répression à l'encontre des VPN et de Tor, il est probable que Roskomnadzor ait compris qu'il est impossible" de bloquer tous les services VPN et les milliers d'applications qui font constamment surface, à moins de tout interdire. D'autres méthodes sont donc à l'étude. Cependant, il y a quelques jours, les Russes ont commencé à se plaindre de dysfonctionnements liés à leurs services VPN. Les signalements auraient commencé le 6 août 2023 et concerneraient spécialement les services VPN utilisant les protocoles OpenVPN et WireGuard. Les pannes seraient intermittentes et les analystes pensent que c'est Roskomnadzor qui est à l'œuvre.Dans la soirée du 8 août 2023, certains ont signalé que les restrictions ont été levées, mais d'autres ont rapporté que les services ne fonctionnaient toujours pas. Sur les forums, les experts expliquent que le problème est massif, mais qu'il dépend du type de connexion et du fournisseur. Par exemple, par l'intermédiaire de l'Internet domestique de certains fournisseurs câblés, les protocoles VPN fonctionneraient tous sans restrictions. D'autres sources ont également signalé que les dysfonctionnements de ces derniers jours ont été particulièrement observés chez les clients des opérateurs de téléphonie mobile Megafon, MTS, Beeline, Tele2, Yota, Tinkoff Mobile.« Nous pouvons affirmer que Roskomnadzor a intensifié ses efforts. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Des blocages semblables ont été signalés dans quelques régions, la nuit ou le week-end. Mais là, c'était un jour de semaine, pendant plusieurs jours, dans de nombreuses régions, et les méthodes de blocage étaient même différentes. Je pense donc qu'il s'agit d'un test global pour déterminer si tout fonctionne bien et si le blocage est efficace. Les entreprises n'aiment pas rendre ce genre de choses publiques, mais je voudrais souligner que peu de personnes ont été réellement touchées », a déclaré Philip Kulin, expert en technologies de l'information.Les médias ont rapporté que Roskomnadzor a refusé de commenter les rapports sur le blocage des protocoles VPN OpenVPN et WireGuard. Mais l'agence de régulation a déclaré en avril dernier : « selon la loi sur les communications, les moyens de contourner le blocage des contenus illégaux sont considérés comme une menace, car ils créent les conditions d'une activité illégale. Les services VPN peuvent donner aux utilisateurs l'impression erronée qu'ils sont anonymes sur Internet. Cependant, les propriétaires et fournisseurs étrangers de ces services VPN ont accès à toutes les informations que les utilisateurs russes transmettent par leur intermédiaire ».« Le Centre de surveillance et de contrôle du réseau public de communication prend des mesures pour restreindre l'exploitation en Russie de services VPN étrangers qui violent la loi russe et aident à contourner le blocage de contenus reconnus comme interdits dans la Fédération de Russie », a ajouté l'agence. Dans la Fédération de Russie, tous les services VPN qui ne sont pas connectés au Federal State Information System (FGIS) - une base de données contenant un registre des informations interdites dans la Fédération de Russie - sont interdits. Roskomnadzor met en garde régulièrement contre les risques liés à l'utilisation des services VPN.Cette année, des agences publiques russes auraient financé une vaste campagne contre les VPN. Elles cherchent à faire passer le message selon lequel "aucun service VPN n'est digne de confiance en ce qui concerne les données privées des utilisateurs et que l'utilisation d'un VPN est pire pour la vie privée que de ne pas en utiliser du tout". L'une de ces agences serait le ROCIT, qui se décrit comme une organisation publique qui réunit les utilisateurs actifs d'Internet en Russie. Il a lancé en avril une campagne anti-VPN avec une vidéo diffusant plusieurs messages, comme : « vos données personnelles peuvent être divulguées en ligne grâce à un VPN ».Conseil du ROCIT : « les services VPN accumulent une grande quantité de données personnelles, y compris des informations sur les cartes bancaires et les documents personnels de l'utilisateur. Par la suite, tout cela peut être transféré à des intrus et à des escrocs, y compris à des centres d'appels frauduleux. La sécurité des données a un prix. Parfois trop cher. Si vous souhaitez consulter des contenus sur des réseaux sociaux interdits, pensez-y. Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Seule la personne à qui vous avez confié vos données personnelles le sait. Savez-vous à qui vous les avez confiées ? ». La campagne du ROCIT a été saluée par Roskomnadzor.Financé par le ministère du Développement numérique, des Communications et des Médias, le ROCIT publie des avis sur le piratage, la neutralité du réseau et d'autres questions liées à Internet, conformément à la politique du gouvernement. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, Roskomnadzor a intensifié sa campagne contre les moteurs de recherche. Les demandes de déréférencement de centaines de milliers d'URL liées aux VPN dans les résultats de recherche vont de pair avec des demandes douteuses de suppression d'autres contenus. Les entreprises qui n'obtempèrent pas risquent de lourdes amendes.Source : VPN Central Que pensez-vous de la guerre des autorités russes contre les VPN ?Quel est votre avis sur le blocage des protocoles VPN OpenVPN WireGuard par la Russie ?Que pensez-vous des arguments avancés par les autorités russes pour justifier le blocage des VPN ?Selon vous, l'utilisation des services VPN est-elle une bonne chose ? Pourquoi ? Quels sont les risques pour les utilisateurs ?