La majorité des participants utilisent déjà une méthode d'authentification supplémentaire pour sécuriser leurs informations d'identification et leur identité. 73 % utilisent une forme ou une autre d'authentification multifactorielle (MFA), tandis que 57 % déclarent utiliser une application d'authentification et 40 % la biométrie. 34 % utilisent une solution PAM pour stocker leurs mots de passe en toute sécurité, mais seulement 21 % d'entre eux utilisent désormais des clés d'accès à la place ou en plus des mots de passe.", déclare Joseph Carson, responsable scientifique de la sécurité et RSSI chez Delinea. "".Parmi les autres résultats de l'enquête, 12 % des répondants indiquent qu'ils pensent que les organisations sont actuellement en avance sur les pays et les criminels dans la cyberguerre en cours. L'enquête a également porté sur la menace que représente l'IA, 34 % des personnes interrogées déclarant qu'il est encore tôt et que les itérations actuelles ne sont pas vraiment de l'IA, tandis que 22 % affirment qu'une prise de contrôle par l'IA est déjà en cours. Seuls 11 % des personnes interrogées pensent que l'IA ne prendra jamais le dessus.Source : Delinea Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, est-il possible que les 'mots de passe disparaisse à l'avenir ?