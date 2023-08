Il ne fait aucun doute que le travail hybride est là pour durer. Hormis les secteurs qui exigent la présence physique des employés, tels que les soins de santé, la lutte contre les incendies, les forces de l'ordre, le commerce de détail, etc., la grande majorité des secteurs ont déjà adopté un modèle de travail hybride et la technologie doit donc s'y adapter. La grande majorité des secteurs ont déjà adopté un modèle de travail hybride et la technologie doit donc s'y adapter. Nulle part ailleurs cela n'est plus important que dans les secteurs où la confiance est élevée.



Pour ceux qui traitent les informations les plus sensibles (avocats, banquiers, personnel de santé) l'importance de la technologie audiovisuelle ne peut être sous-estimée. Il ne suffit pas d'installer un système "plug and play", une approche sur mesure est nécessaire pour garantir des communications aussi sûres que possible.

L'étude a été menée auprès de 150 professionnels de l'audiovisuel basés au Royaume-Uni et travaillant dans des secteurs de confiance tels que la banque, la finance, la santé, l'énergie et le secteur public. Elle révèle que la communication via des réseaux Wi-Fi ouverts (89 %) est la principale préoccupation en matière de sécurité dans le cadre du travail hybride. Cette préoccupation est suivie de près par l'enregistrement ou la copie non autorisés de documents (88 %) et le piratage de la webcam (87 %).Malgré ces inquiétudes, l'étude révèle que plus de la moitié (59 %) des employés des organisations de grande confiance effectuent la majorité de leur travail à distance, dont un peu plus d'un sur dix (12 %) de manière totalement distante. Seuls trois pour cent d'entre eux travaillent entièrement depuis leurs bureaux respectifs, et seulement 25 % de ceux qui travaillent de manière hybride déclarent passer la majorité de leur temps au bureau.Taj Ghere, directeur général de Kinly pour le Royaume-Uni, déclare :Source : Kinly