Il n'y a pas que les faux sacs Fendi ou les fausses montres Rolex dont les fabricants doivent s'inquiéter.Des fraudeurs fabriquent des imitations de fromages, de champagnes et de gelées, mais avec des ingrédients moins chers. Le célèbre fromager italien Parmigiano Reggiano riposte avec des micropuces comestibles.La société utilise un microtranspondeur p-Chip "plus petit qu'un grain de sel" à l'intérieur des étiquettes de ses fromages pour "".En 2013, l'Union européenne a mis en place le réseau européen de lutte contre la fraude agroalimentaire afin de réprimer les producteurs trompeurs qui "falsifient" et étiquettent mal leurs produits. Selon une étude publiée sur le site web du National Institute of Health, l'adultération des aliments consiste généralement à produire un produit avec des ingrédients moins chers ou moins authentiques, mais à les commercialiser comme ayant une valeur supérieure.Les cas de fraude alimentaire signalés à l'agence européenne sont passés de 407 en 2021 à 600 en 2022, selon ses rapports annuelsD'autres producteurs européens de denrées alimentaires ont pris de nouvelles mesures pour protéger leurs marques, notamment les fabricants de feta grecque et de champagne français, selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à rapporter l'information.Source : Parmigiano Reggiano Que pensez-vous des micropuces comestibles pour lutter contre la fraude alimentaire ?