À partir d'aujourd'hui, les chats de millions de personnes supplémentaires sur Messenger seront mis à niveau vers des normes de chiffrement plus strictes dans le cadre de nos tests de chiffrement de bout en bout (E2EE) en cours. Nous sommes toujours en bonne voie pour lancer le chiffrement de bout en bout par défaut pour les conversations entre amis et membres de la famille sur Messenger d'ici la fin de l'année. Alors que nous augmentons l'échelle des tests, nous souhaitions faire le point sur la manière dont nous avons abordé ce défi technique vaste et complexe.En outre, nous tirons des leçons de l'équipe d'ingénieurs de WhatsApp sur la manière de diffuser des messages à grande échelle et à grande vitesse dans un environnement E2EE. Nous avons appris qu'il fallait que le système soit évolutif et fiable, et qu'il soit aussi simple et léger que possible. Nous pensons à cela de la même manière que les concepteurs d'avions pensent à l'aérodynamique. La rationalisation de la complexité de notre service de messagerie permet d'obtenir de meilleurs résultats, en particulier pour les personnes ayant une faible connectivité.Au cours du développement de l'E2EE, nous avons dû reconstruire plus de 100 fonctionnalités de cette manière centrée sur le client. Messenger est l'une des expériences de chat les plus riches qui soient. Nous savons que les gens veulent le chiffrement, mais ils veulent aussi le même plaisir et la même capacité à s'exprimer qu'ils ont l'habitude d'avoir sur Messenger.Un exemple de la façon dont nous avons reconstruit Messenger est lorsque les gens partagent des liens externes comme des vidéos Youtube. Nous savons que les gens veulent voir des aperçus riches, afin d'avoir une idée des liens partagés par leurs amis avant de cliquer dessus. Dans l'ancien modèle, le serveur allait chercher ces informations sur Youtube et affichait une image de la vidéo en guise d'aperçu. C'est pourquoi le chargement de la vidéo prenait parfois une petite seconde. En revanche, dans un chat E2EE, l'application de votre téléphone ira sur Youtube. Elle obtiendra l'aperçu enrichi pour vous, et lorsque vous cliquerez sur "", votre application cryptera l'ensemble et l'enverra au destinataire.Nous avons également dû construire l'E2EE tout en maintenant les conversations sur Messenger. Nous avons dû reconstruire toutes les fonctionnalités et expériences, de l'envoi d'un message à nos fonctionnalités les plus expressives comme les autocollants. Tout cela a été fait pour s'assurer que Messenger fonctionne comme les gens l'attendent, mais maintenant avec la confidentialité et la sécurité supplémentaires fournies par l'E2EE. Alors que nous continuons à augmenter l'échelle de nos tests et que nous nous préparons à déployer le service mis à jour, les utilisateurs devront mettre à jour leur application avec une version récente pour accéder à l'E2EE par défaut. C'est pourquoi la transition de tous les messages vers l'E2EE prendra plus de temps que prévu. Cependant, lorsque les utilisateurs mettront à jour leur application vers la dernière version de Messenger, nous serons en mesure de mettre à jour ces conversations avec la confidentialité et la sécurité supplémentaires de l'E2EE.