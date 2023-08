51 % des extensions de navigateur présentent un risque élevé pour les entreprises et les données stockées dans Google Workspace et Microsoft 365

", déclare Dmitry Dontov, PDG de Spin.AI. "Sur plus de 300 000 extensions et applications OAuth tierces analysées par Spin.AI, un nombre surprenant de 42 938 extensions ont des auteurs inconnus et sont enregistrées sur un compte de messagerie personnel, une passerelle potentielle pour des intentions malveillantes. Ces extensions anonymes, combinées au simple volume d'extensions utilisées par les organisations, créent un paysage de menaces en expansion.Afin de réduire les risques, il est recommandé aux organisations de maintenir un inventaire en temps réel des extensions et des applications SaaS afin d'évaluer leurs risques opérationnels, de sécurité, de confidentialité et de conformité. Elles devraient évaluer et sécuriser en permanence les extensions et les applications, en identifiant les risques de sécurité potentiels, et établir et appliquer des politiques basées sur des cadres de gestion des risques de tiers, adaptées à la nature dynamique des extensions et des applications. Le rapport recommande également la mise en œuvre de contrôles automatisés alignés sur les politiques de l'organisation pour gérer la gamme variée d'applications SaaS utilisées.Source : Spin.AI Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur les extensions de navigateur ?