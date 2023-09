Pénurie de talents en cybersécurité : le nombre de postes à pouvoir en hausse

Les causes de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la cybersécurité

Les domaines faisant le plus appel aux professionnels qualifiés en cybersécurité

Les organisations publiques comme privées sont aujourd'hui confrontées à une hausse sans précédent des violations de données, conséquence directe du manque de professionnels qualifiés pouvant assurer la sécurité des données. Mais quelles sont les raisons à l'origine de cette pénurie ? Selon les experts, les pratiques héritées du passé, les budgets serrés, l'étroitesse d'esprit, le manque de diversité et le fait de considérer la cybersécurité comme un pis-aller sont autant de facteurs qui contribuent au problème. D'autres experts estiment que les entreprises ignorent quelle approche adopter en matière de cybersécurité, ouvrant ainsi la porte aux violations.« C'est le marché lui-même qui est en cause, les entreprises étant déconnectées et irréalistes », explique Jeremy Ventura, directeur de la stratégie de sécurité et RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d'information) de terrain pour la société de protection automatisée contre les menaces ThreatX. La pénurie de talents dans la cybersécurité se fait davantage sentir dans des pays tels que l'Inde, où la numérisation est rapide. Mais même aux États-Unis, seuls 69 % des postes dans le domaine de la cybersécurité sont pourvus. Ces statistiques proviennent de Cyberseek, un site Web qui fournit des données sur le marché de l'emploi dans ce domaine.« Le fossé est énorme », déclare Clar Rosso, directrice générale de l'ISC2 (International Information Systems Security Certification Consortium). Selon la dernière étude d'IBM sur le sujet, les professionnels de la cybersécurité se font rares à une époque où le coût moyen d'une violation de données aux États-Unis s'élève à 4,5 millions de dollars. En outre, Fortinet, une entreprise américaine qui développe et vend des logiciels et services de cybersécurité, indique que 80 % des organisations ont subi une ou plusieurs violations qu'elles peuvent attribuer à un manque de compétences ou de sensibilisation en matière de cybersécurité. Mais ce n'est pas tout.Le manque de talents en cybersécurité n'est pas le seul problème des organisations : les travailleurs actuels seraient peu qualifiés. Un rapport publié cette année par le gouvernement britannique a révélé que 50 % des entreprises britanniques - soit 739 000 au total - manquent de compétences de base en cybersécurité, ce qui signifie que les responsables de la cybersécurité n'ont pas la confiance nécessaire pour mettre en œuvre les mesures techniques qui protègent contre les attaques numériques les plus courantes. D'autres rapports font le même constat et ajoutent que les travailleurs peu qualifiés sont souvent des portes d'entrée pour les cybercriminels.Par ailleurs, selon les analystes du secteur, la pénurie de talents qualifiés dans le domaine de la cybersécurité se poursuit et a commencé à avoir un impact sur la capacité des entreprises à se mettre en conformité. Les entreprises doivent respecter ou maintenir la conformité, et les données des consommateurs doivent être sécurisées. Les entreprises qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour se mettre en conformité et garantir la sécurité des données de leurs clients risquent de rencontrer des difficultés dans la commercialisation de leurs produits et services, ce qui aura un impact sur leurs aspirations à la croissance et à l'expansion.Roy Zur, PDG du fournisseur de compétences numériques et de cybersécurité ThriveDX, affirme qu'à certains égards, la pénurie de compétence est un problème "auto-infligé", car les entreprises recherchent des candidats ayant un niveau d'expérience minimum strict. « On ne peut pas résoudre le problème en ne s'occupant que des personnes en place. Les entreprises doivent changer d'état d'esprit et comprendre que pour résoudre ce problème, elles doivent ouvrir les portes », explique-t-il. Les analystes indiquent qu'un problème particulier est le manque de programmes de formation spécialisée et accélérée, malgré la forte demande des employeurs.Selon un rapport publié cette année par Fortinet sur le déficit de compétences dans le secteur, 90 % des responsables de la cybersécurité recherchent des certifications axées sur la technologie lorsqu'ils recrutent du personnel. Selon Zur, les diplômes universitaires et collégiaux ne constituent pas un moyen efficace de former des gens dans le secteur de la cybersécurité. Zur estime que ces cursus prennent trop de temps et sont souvent trop généraux - en informatique ou en ingénierie, par exemple. En revanche, il n'a pas hésité à souligner le succès de l'unité israélienne de cyberguerre 8200, qui forme en six à huit mois des jeunes qui ont quitté l'école.« Il faut que davantage d'entreprises du secteur privé se lancent dans ce domaine et forment les gens », déclare-t-il. De même, Rosso estime que les jeunes employés devraient rapidement être en mesure de prendre en charge le gros du travail cybernétique de base, à condition qu'ils reçoivent la formation adéquate. Elle conseille donc aux entreprises de recruter pour les compétences non techniques et l'état d'esprit, c'est-à-dire de recruter des personnes capables de résoudre des problèmes et d'avoir un esprit analytique et critique, puis de les former pour les compétences techniques. Certaines organisations ont lancé de nouveaux types de formation.L'ISC2 a créé une nouvelle certification appelée "Certified in Cyber Security", qui vise à former les candidats aux principes fondamentaux de la cybersécurité, tels que la réponse aux incidents et la sécurité des réseaux. Au cours de la première année, plus de 250 000 personnes se sont inscrites, un chiffre que l'ISC2 souhaite porter à 1 million au fil du temps. Les gouvernements prennent aussi des mesures. Aux États-Unis, l'administration Biden a annoncé en juillet la création d'une entité conçue pour augmenter le nombre de travailleurs qualifiés en rendant l'enseignement et la formation en cybernétique plus accessibles et plus abordables.De son côté, le Royaume-Uni a mis en place un programme "Upskill in Cyber", en partenariat avec l'institut de formation à la cybersécurité SANS, qui a enregistré un nombre record de demandes d'inscription. Rosso estime qu'il devrait y avoir davantage de partenariats public-privé et de collaborations intersectorielles, et souligne également la nécessité d'atteindre des objectifs à plus long terme, tels que "l'amélioration des connaissances des écoliers dans le domaine de la cybersécurité, des cadres et des membres du conseil d'administration". Certains analystes critiquent également le comportement des entreprises en cas de violation de données.« Alors que l'économie mondiale semble ralentir de jour en jour, supprimant de plus en plus d'opportunités d'emplois moralement sains, le risque de cybercriminalité va considérablement augmenter. Nous l'avons déjà vu. Étant donné que de nombreux cybercriminels attaquent à partir de juridictions non légales, les entreprises cherchent-elles à embaucher de véritables employés pour lutter contre la cybercriminalité, ou cherchent-elles à embaucher un bouc émissaire qui portera le chapeau lorsque l'inévitable se produira ? », peut-on lire dans les commentaires. Selon ces critiques, cela pousse certains travailleurs à fuir ce type de travail.Selon Rosso, il existe des domaines particuliers dans lesquels la demande de compétences augmente. Il s'agit notamment de la sécurité dans le cloud, les entreprises s'orientant de plus en plus vers le cloud depuis que la pandémie a catalysé la croissance du travail à distance et hybride. En mars 2022, plus de 60 % des données des entreprises étaient déjà stockées dans le nuage. Ce pourcentage ne cesse d'augmenter à mesure que les entreprises transfèrent leurs opérations numériques dans des environnements de cloud computing. Mais en l'absence de professionnels qualifiés pour protéger l'accès aux données, les violations se multiplient également.Un autre domaine est l'automatisation, à l'heure où l'IA évolue rapidement et peut fournir des outils sophistiqués aux pirates informatiques comme aux défenseurs. Un rapport publié en janvier indique que des chercheurs de l'entreprise américaine de cybersécurité CyberArk sont parvenus à créer un logiciel malveillant polymorphe à l'aide de ChatGPT, le chatbot d'IA d'OpenAI. Les chercheurs affirment que le logiciel malveillant généré par ChatGPT peut facilement échapper aux meilleurs produits de sécurité et rendre les mesures d'atténuation fastidieuses ; tout ceci avec très peu d'efforts ou d'investissements de la part de l'adversaire.Ils ont mis en garde contre ce qu'ils appellent "une nouvelle vague de logiciels malveillants polymorphes faciles et bon marché capables d'échapper à certains produits de sécurité". Dans leur rapport d'étude, les chercheurs expliquent : « en utilisant la capacité de ChatGPT à générer des techniques de persistance, des modules Anti-VM [Anti Virtual Machine] et d'autres charges utiles malveillantes, les possibilités de développement de logiciels malveillants sont vastes. Bien que nous n'ayons pas approfondi les détails de la communication avec le serveur C&C, il existe plusieurs façons de le faire discrètement sans éveiller les soupçons ».Un rapport de CheckPoint indique que ChatGPT peut générer le code d’un logiciel malveillant capable de voler des fichiers précis sur un PC, de les compresser et de les envoyer sur un ordinateur distant. Il peut aussi générer du code pour un outil qui installe une porte dérobée sur un ordinateur et ensuite télécharge d’autres logiciels malveillants à partir de cette dernière. L'entreprise rapporte en sus que les cybercriminels peuvent s’en servir pour la mise sur pied de logiciels capables de chiffrer les fichiers du PC d’une cible. CheckPoint estime que ChatGPT ouvre ces possibilités à des individus avec de très faibles connaissances techniques.Ces nouveaux outils et la pénurie de talents en cybersécurité font craindre le pire aux entreprises pour les années à venir. Les statistiques montrent que 52 millions de violations de données ont eu lieu dans le monde au cours du deuxième trimestre de l'année précédente. Ce problème stimule la demande de talents en cybersécurité dans tous les secteurs. Cependant, avec plus de 700 000 postes non pourvus dans ce domaine rien qu'aux États-Unis, les entreprises pourraient subir de graves pertes si elles ne trouvent pas rapidement une solution satisfaisante. Le coût d'une violation de données pourrait également augmenter à l'avenir.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la pénurie de talents qualifiés dans le secteur de la cybersécurité ?Selon vous, qu'est-ce qui explique cette pénurie de talents ? L'industrie peut-elle y remédier ?Comment l'industrie peut-elle former des talents qualifiés ? Quelles sont les politiques à mettre en place ?Pensez-vous que les travailleurs fuient les postes dans la cybersécurité en raison des politiques des entreprises ?