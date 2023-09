Le rapport de Barracuda révèle des techniques telles que l'établissement d'une règle pour transférer vers une adresse externe tous les courriels contenant des mots clés sensibles et potentiellement lucratifs, tels que "paiement" ou "confidentiel", afin de voler des informations ou de l'argent.", déclare Prebh Dev Singh, responsable de la gestion des produits de protection des courriels chez Barracuda. "".Pour les attaques de type BEC (Business Email Compromission), la mise en place d'une règle qui supprime tous les courriels entrants provenant d'un certain collègue, comme le directeur financier (CFO), permet aux attaquants de faire semblant de ne pas être au courant de la situation. Cela permet aux attaquants de se faire passer pour le directeur financier et d'envoyer à leurs collègues de faux courriels pour les convaincre de transférer des fonds de l'entreprise sur un compte bancaire contrôlé par les attaquants.Ce qui est inquiétant, c'est que si la règle malveillante n'est pas repérée, elle reste opérationnelle même si le mot de passe de la victime est modifié, si elle active l'authentification multifactorielle, si elle impose d'autres politiques strictes d'accès conditionnel ou si son ordinateur est entièrement reconstruit. Tant que la règle reste en place, elle reste efficace.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette étude de Barracuda crédible et pertinente ?