", a indiqué la société basée à Las Vegas sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. Elle a indiqué la semaine dernière que l'attaque avait été détectée le 10 septembre.Le propriétaire de casinos concurrents, Caesars Entertainment, a également révélé la semaine dernière aux autorités de régulation fédérales qu'il avait été victime d'une cyberattaque le 7 septembre. Il a déclaré que ses opérations de casino et en ligne n'avaient pas été perturbées, mais qu'il ne pouvait pas garantir que les informations personnelles de dizaines de millions de clients, notamment les permis de conduire et les numéros de sécurité sociale des membres des programmes de fidélisation, n'avaient pas été compromises. Caesars, dont le siège est à Reno, aurait payé 15 millions de dollars sur les 30 millions de dollars de rançon demandés par un groupe appelé Scattered Spider, en échange d'une promesse de sécurisation des données.Les détails concernant l'étendue de la faille de MGM n'ont pas été immédiatement divulgués, y compris le type d'informations qui ont pu être compromises et le coût pour l'entreprise.Gregory Moody, professeur et directeur du programme de cybersécurité à l'université du Nevada, à Las Vegas, a cité des estimations selon lesquelles l'arrêt des ordinateurs a coûté à la société jusqu'à 8 millions de dollars par jour, ce qui pourrait porter l'effet cumulé à 80 millions de dollars. Mais le professeur Moody a également fait remarquer que MGM Resorts déclare des revenus annuels supérieurs à 14 milliards de dollars, ce qui signifierait qu'elle réalise en moyenne au moins 270 millions de dollars de revenus par semaine.La société a indiqué mercredi que les systèmes gérant les services de villégiature, la restauration, les divertissements, les piscines et les spas étaient opérationnels et que son site web et son application prenaient les réservations de restauration et de spa pendant que la société travaillait à rétablir les fonctions de réservation d'hôtel et de récompenses de fidélité.", a déclaré le porte-parole Brian Ahern à l'Associated Press. MGM possède également des établissements dans le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Mississippi, le New Jersey, New York et l'Ohio.Sandra Breault, porte-parole du FBI à Las Vegas, s'est refusée à tout commentaire et a renvoyé à une déclaration antérieure de l'agence indiquant qu'une enquête était en cours. Selon les experts, les attaques ont mis en évidence les faiblesses critiques de la cybersécurité chez MGM et Caesars et ont brisé l'image d'invulnérabilité des casinos.", a déclaré Christopher Budd, directeur de la recherche sur les menaces à la société de cybersécurité Sophos X-Ops. "."Caesars Entertainment est le plus grand propriétaire de casinos au monde, avec plus de 65 millions de membres récompensés et des établissements dans 18 États et au Canada sous les marques Caesars, Harrah's, Horseshoe et Eldorado. Il propose également des activités mobiles et en ligne, ainsi que des paris sportifs. MGM Resorts est le plus grand employeur privé du Nevada. Il exploite des dizaines de milliers de chambres d'hôtel à Las Vegas dans son établissement phare MGM Grand et dans des établissements tels que Bellagio, Aria, New York-New York et Mandalay Bay. Il exploite également des complexes hôteliers en Chine et à Macao. Il emploie 75 000 personnes aux États-Unis et à l'étranger.L'action Caesars s'est échangée mercredi à 50,17 dollars, soit une hausse de 36 cents pour la journée. Les actions de MGM étaient à 38,77 dollars, en baisse de 43 cents. Les deux sociétés devraient divulguer les effets des attaques dans les rapports trimestriels qu'elles présenteront le mois prochain à la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes).L'attaque contre MGM a également été attribuée à Scattered Spider, un groupe d'anglophones parfois connu sous le nom d'Øktapus et opérant dans le cadre d'une opération basée en Russie appelée ALPHV ou BlackCat.", a déclaré David Richardson, cadre à la société de cybersécurité Lookout. "".Lisa Plaggemier, directrice exécutive de l'organisation à but non lucratif National Cybersecurity Alliance, a qualifié de positive la décision de la MGM de fermer les systèmes vulnérables pour empêcher toute intrusion, mais elle a ajouté qu'elle mettait en évidence des lacunes "" en matière de sécurité et un besoin urgent d'investissements substantiels dans la formation des employés et la cybersécurité. Le risque, a-t-elle ajouté, est celui de "". "", a déclaré Lisa Plaggemier.Le professeur Moody, de l'UNLV, a déclaré par courrier électronique que ces attaques montraient que, même pour les entreprises bien préparées ou techniquement avancées, "". "", a-t-il ajouté. "Source : MGMQuel est votre avis sur cette affaire ?