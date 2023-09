Les générations X et Y : des adeptes de la technologie numérique, mais avec des différences notables

La génération Z et les risques de cybersécurité : une préoccupation croissante

Les différences générationnelles dans la perception de la cybersécurité

Les membres de la génération Z étaient également deux fois plus susceptibles de voir leur compte de médias sociaux piraté. 14 % des membres de la génération Z interrogés ont déclaré que leurs informations de localisation avaient été utilisées à mauvais escient, ce qui est plus que pour toute autre génération.Générations X, Y et Z.Une enquête menée par l'entreprise technologique HP révèle que les jeunes sont dix fois plus susceptibles de ressentir une « honte technologique » que leurs collègues plus âgés lorsqu'ils rencontrent des problèmes informatiques tels que la connexion WiFi. L'anxiété liée à la technologie est plus fréquente dans les lieux de travail de plus en plus éloignés, mais les recherches montrent également que la génération Z a étonnamment du mal à s'adapter aux problèmes techniques liés au travail.Debbie Irish, responsable des ressources humaines de HP au Royaume-Uni et en Irlande, a expliqué à WorkLife qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un jeune employé peut se sentir plus anxieux face à la technologie que ses collègues plus expérimentés - et souvent mieux payés. « Certains jeunes professionnels entrent pour la première fois sur le marché du travail dans un environnement entièrement virtuel, a déclaré Irish. Ils passent moins de temps en face-à-face au bureau que toute autre génération et ont un accès limité aux employés seniors, aux mentors et même à leurs patrons. »L'appartenance à telle ou telle génération n'est pas exacte, bien que l'on s'accorde généralement sur les distinctions approximatives, notamment en raison de la manière dont les générations sont définies dans les différentes études (Reisenwitz et Iyer, 2009). Les générations X et Y sont toutes deux considérées comme de grands adeptes de la technologie numérique, en particulier d'Internet, mais il existe de grandes différences en ce qui concerne les types d'outils et de produits numériques qui ont été introduits à des moments précis au cours des soixante dernières années.Selon Gurau (2012), la génération X, sans doute les personnes nées entre 1961 et 1979, se caractérise par son avidité technologique, et la génération Y, les personnes nées entre 1980 et 1999 sont les Millennials qui ont la particularité d'être la première génération née dans un monde numérique de haute technologie. Étant donné que chaque génération est définie par des expériences et des valeurs collectives uniques, les différences d'attitude et de comportement sont souvent négligées malgré les différences souvent minimes et apparemment sans conséquence entre les années de naissance.Selon DelCampo, Haggerty et Knippel (2017), bien que les différences entre les générations aient toujours été présentes, l'augmentation des espérances de vie a conduit la plupart des générations actuelles à « travailler côte à côte ». Les nouveaux adultes utilisent la technologie dans la plupart des aspects de leur vie et ce, depuis très longtemps, comme en témoigne le nombre croissant d'utilisateurs d'Internet et des médias sociaux. Une étude récente a montré que plus de 80 % des jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans interagissaient activement avec moins un site de médias sociaux et que près de 100 % des jeunes adultes utilisaient Internet (Perrin, 2015). Pour de nombreux jeunes, les médias sociaux représentent l'avenir . Les médias sociaux relient les gens de tous les coins et recoins du monde. Mais la triste vérité est qu'ils présentent à la fois des avantages et des inconvénients. De nombreux chercheurs ont constaté que les médias sociaux avaient des effets négatifs et positifs sur les adolescents. D'une part, les médias sociaux sont la meilleure plateforme pour tenir la future génération informée et le meilleur moyen d'interagir avec les gens. D'autre part, ils deviennent une malédiction pour les jeunes adultes et créent des problèmes mentaux signalés par des revues de recherche réputées et des professionnels de la santé mentale.En debut d'année, la publication partielle de l'enquête semestrielle des CDC sur les comportements à risque des jeunes a fait couler beaucoup d'encre. Elle a montré que la plupart des adolescentes (57 %) déclarent aujourd'hui éprouver une tristesse ou un désespoir persistants (contre 36 % en 2011) et que 30 % d'entre elles disent avoir sérieusement envisagé le suicide (contre 19 % en 2011).En 2021, 29 % des élèves du secondaire ont connu une mauvaise santé mentale au cours des 30 derniers jours. Les étudiantes étaient plus susceptibles que les étudiants à souffrir d'une mauvaise santé mentale. Les Asiatiques et noirs étaient moins susceptibles que les élèves hispaniques et multiraciaux à souffrir d'une mauvaise santé mentale. Les élèves asiatiques étaient également moins susceptibles que les étudiants blancs à souffrir d'une mauvaise santé mentale.La génération Z représente la vague actuelle d'individus entrant et explorant l'âge adulte émergent. Il s'agit d'une période unique de développement entre l'adolescence et le milieu de la vingtaine caractérisée par des changements développementaux significatifs qui favorisent le mouvement vers l'autonomie et l'indépendance. Il s'agit également d'une période où la vulnérabilité perçue est susceptible d'être plus importante.En conséquence, ces personnes peuvent être moins préoccupées par les menaces de cybersécurité qui pourraient résulter de l'omission de pratiques de sécurité de base. Les recherches ont démontré que les jeunes adultes courent un grand risque de victimisation face aux attaques de cybersécurité.Le rapport 2023 de Social Catfish sur les escroqueries en ligne a révélé que les victimes d’escroqueries en ligne âgées de moins de 20 ans ont perdu environ 8,2 millions de dollars en 2017. En 2022, elles perdront 210 millions de dollars. Par rapport aux générations plus anciennes, les jeunes générations ont signalé des taux de victimisation plus élevés en matière de phishing, de vol d'identité, d'escroquerie à la romance et de cyberintimidation.Une étude Deloitte montre que la génération Z sont trois fois plus susceptibles de se faire piéger par une escroquerie en ligne que les baby-boomers (16 % et 5 %, respectivement). Par rapport aux baby-boomers, les membres de la génération Z étaient également deux fois plus susceptibles de voir leur compte de médias sociaux piraté (17 % et 8 %). Quatorze pour cent des membres de la génération Z interrogés ont déclaré que leurs informations de localisation avaient été utilisées à mauvais escient, ce qui est plus que pour toute autre génération.Le coût de ces escroqueries pourrait également augmenter pour les plus jeunes : le rapport 2023 de Social Catfish sur les escroqueries en ligne a révélé que les victimes d'escroqueries en ligne âgées de moins de 20 ans ont perdu environ 8,2 millions de dollars en 2017. En 2022, elles perdront 210 millions de dollars. « Les natifs du numérique sont pour la plupart conscients de ce genre de choses », explique Scott Debb, professeur agrégé de psychologie à l'université d'État de Norfolk, qui a étudié les habitudes des jeunes en matière de cybersécurité.Dans une étude publiée en 2020 dans l'International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime, Debb et une équipe de chercheurs ont comparé les comportements déclarés en matière de sécurité en ligne de la Generation Y et de la génération Z, les deux générations « natives du numérique ». Bien que la génération Z soit très sensibilisée à la sécurité en ligne, elle a moins bien réussi que les milléniaux à mettre en œuvre de nombreuses pratiques exemplaires en matière de cybersécurité dans leur propre vie.En 2015, le président des États-Unis de l'époque, Obama, a comparé l'état actuel du cyberespace, laissant entendre qu'il était nécessaire de le renforcer pour sauvegarder de manière cohérente l'espace partagé par le public. Les adultes de la génération Y peuvent sans doute se percevoir comme vulnérables, mais l'omniprésence de la technologie numérique dans notre société semble accroître l'alphabétisation numérique, ce qui conduit finalement à la réduction de la fracture numérique fondée sur la génération.Les gens ont tendance à perdre leur sentiment de vulnérabilité en vieillissant et les adultes de la génération Y ont grandi dans un monde où l'adaptation aux menaces pesant sur la vie privée et la cybersécurité est d'abord devenue plus courante. Ces individus sont aujourd'hui dans une situation où les réalités du risque (en ligne) font désormais partie de leur conscience en ce qui concerne le retour à la vulnérabilité.Il y a une différence entre une personne qui a obtenu son premier smartphone à l'université et une autre qui a appris à saisir un mot de passe sur l'iPad de ses parents lorsqu'elle était enfant - cette dernière expérience est beaucoup plus celle de la génération Z ou de la génération Alpha, la génération qui suit la génération Z et qui s'approche rapidement de l'adolescence. Les milléniaux, en particulier les plus âgés, ont eu un accès occasionnel aux ordinateurs à l'école, alors que les jeunes générations ont peut-être reçu de leur district scolaire des ordinateurs portables à utiliser en permanence dans la salle de classe.Ces différences ont donné lieu à des spéculations éclairées sur ce que cette évolution pourrait changer dans la façon dont les gens abordent la cybersécurité. Les résultats d’études indiquent qu’il existe une différence statistiquement significative entre la façon dont les groupes générationnels perçoivent certains aspects de la cybersécurité, tels que le retour d’information direct du logiciel de l’ordinateur.Alors que le fossé sociotechnologique se réduit, les chercheurs devraient continuer à évaluer les relations entre les performances humaines et l’automatisation toujours croissante intégrée à la société, afin de mieux comprendre et, par conséquent, d’atténuer les effets négatifs de l’écart entre les connaissances théoriques et les performances pratiques.Sources : Deloitte, IJCIC, À votre avis, quelles sont les menaces spécifiques auxquelles la génération Z est confrontée en matière de cybersécurité ?Quels sont les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la cybersécurité pour protéger la génération Z ?Quels sont les effets négatifs de l’écart entre les connaissances théoriques et les performances pratiques ?