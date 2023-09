Il est intéressant de noter que Ransomed.vc semble être un opérateur de ransomware et une organisation de ransomware en tant que service. Cela signifie qu'en plus de ces piratages à grande échelle de grandes entreprises, Ransomed.vc (qui, selon VGC, opère depuis la Russie et l'Ukraine) travaillerait également avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE et d'autres lois sur la confidentialité des données pour signaler les vulnérabilités dans les systèmes des entreprises et les violations de la législation. Selon Cyber Security Connect, le groupe s'appuie sur les lois pour contraindre les victimes à se soumettre.Sony n'a pas encore commenté publiquement la violation ou la nature de l'impact de Ransomed.vc sur l'entreprise.Ce n'est pas la première fois que Sony est piraté. En 2011, le PlayStation Network de l'entreprise a été victime d'une violation massive qui a compromis quelque 77 millions de comptes enregistrés et rendu les fonctions en ligne totalement inopérantes. La situation était si grave que Sony a non seulement dû expliquer au Congrès ce qui s'était passé, mais a également commencé à donner des jeux et de l'argent quelques années plus tard en guise de compensation. Moins de 6 000 fichiers ne semblent peut-être pas aussi graves que le piratage du PSN, mais un piratage est tout de même un piratage, alors espérons que Sony pourra fermer les écoutilles au plus vite.Quel est votre avis sur le sujet ?