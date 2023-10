9 octobre 2023 : Quand les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées et ont des impacts sur les entreprises !

Créé en 2012, le Mois européen de la cybersécurité (European Cybersecurity Month – ECSM) est une initiative conçue par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) afin de promouvoir la cybersécurité dans tous les pays de l’UE pour permettre de mieux comprendre les menaces et les appréhender.Ce mois d'octobre est le Mois européen de la cybersécurité. Et pour le célébrer, Phoenix Contact organise une série de webinars gratuits pour sensibiliser les salariés sur la cybersécurité dans les usines.Longtemps les cybercriminels ont privilégié l’IT (la partie bureautique) par rapport à l’OT (l’automatisme, les usines / machines). Mais aujourd’hui, le réseau OT est autant victime de cyberattaques que l’IT.En effet, selon Avira, société allemande spécialisée dans la cybersécurité, 93 % des acteurs de l’OT ont subi une intrusion et ce quel que soit le secteur d’activité : pharmaceutique, agricole, alimentaire, habillement, etc. Et il ne s’agit pas que du nombre croissant d’attaques mais aussi leur sophistication. Nous voyons, par exemple, que désormais les ransomwares sont associés à des DDoS, des attaques dites de « chaîne d’approvisionnement ». C’est pourquoi une politique de cybersécurité au sein des usines est indispensable.Pour que celle-ci soit efficace, un produit de cybersécurité spécifique au milieu industriel afin de protéger le réseau OT, les machines, robots et IIoT (objets connectés industriels) est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut l'associer à une sensibilisation et formation sur les gestes de cybersécurité à adopter au quotidien pour tous les salariés, qu’ils aient ou non des notions en réseau ou cybersécurité. C'est la raison pour laquelle Phoenix Contact, fournisseur de solutions de télémaintenance et de cybersécurité industrielle, organise trois 3 mini webinars, respectivement les 9, 17 et 23 octobre 2023, de 14h à 14h30, heure de France.Participer aux webinars vous permettra de découvrir pourquoi une usine « cybersécurisée » est indispensable et assure la pérennité de votre activité et donc de votre entreprise.