Comment désactiver Privacy Sandbox

Thèmes publicitaires : Il s'agit du composant fondamental de Privacy Sandbox qui génère une liste de vos centres d'intérêt sur la base des sites web que vous visitez. Si vous laissez cette option activée, vous obtiendrez finalement une liste de tous vos centres d'intérêt, qui sont utilisés pour les publicités, ainsi que la possibilité de bloquer des thèmes individuels. Les sujets sont renouvelés toutes les quatre semaines (contre une fois par semaine dans la proposition des FLOC) et des sujets aléatoires sont ajoutés pour faire bonne mesure. Vous pouvez désactiver entièrement cette fonction en réglant le commutateur sur "Off".

La "Privacy Sandbox" de Chrome n'est ni privée - il empêche d'être observé - ni un bac à sable - un environnement dans lequel le code peut être exécuté de manière isolée. Il s'agit plutôt d'une suite de technologies publicitaires, analytiques, anti-spam et anti-tracking. L'objectif de certaines d'entre elles est de remplacer les cookies de tiers, qui peuvent porter atteinte à la vie privée en permettant aux internautes d'être suivis en ligne.Google a déployé "Privacy Sandbox", une fonctionnalité Chrome annoncée pour la première fois en 2019 qui, entre autres choses, échange des cookies tiers - la forme la plus courante de technologie de suivi - contre ce que la société appelle maintenant "Topics". Topics est une réponse aux réactions contre l'apprentissage fédéré des cohortes (FLoC) proposé par Google, qui a été qualifié d'"idée terrible" parce qu'il donnait à Google encore plus de contrôle sur la publicité dans son navigateur tout en ne protégeant pas vraiment la vie privée des utilisateurs. Bien qu'il y ait eu quelques changements dans la façon dont cela fonctionne depuis 2019, Topics continue de suivre votre utilisation d'Internet pour la publicité comportementale de Google.Si vous utilisez Chrome, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité via une série de trois paramètres déroutants.Avec la version du navigateur Chrome publiée en septembre 2023, Google suit votre historique de navigation sur le web et génère une liste de "sujets" publicitaires en fonction des sites web que vous visitez. Cela fonctionne comme on peut s'y attendre. Au lancement, il existe près de 500 catégories de publicité, telles que "Prêts étudiants et financement des études", "Parentalité" ou "Sous-vêtements", dans lesquelles vous vous retrouvez en fonction de ce que vous lisez en ligne. Un site qui prend en charge Privacy Sandbox demandera à Chrome quels sont les sujets qui vous intéressent, puis affichera une publicité en conséquence.L'idée est qu'au lieu des dizaines de cookies tiers placés sur les sites web par différents annonceurs et sociétés de suivi, Google suivra lui-même vos centres d'intérêt dans le navigateur, contrôlant ainsi une partie encore plus importante de l'écosystème publicitaire que ce n'est déjà le cas. Google parle d'"", ce qui peut laisser penser qu'à partir de 2024, l'entreprise prévoit de "" les cookies tiers que de nombreux annonceurs utilisent actuellement pour suivre les internautes. Mais l'entreprise continuera d'exploiter vos habitudes de navigation pour vous proposer des publicités, préservant ainsi ses résultats dans un monde où la concurrence en matière de protection de la vie privée l'incite à supprimer progressivement les cookies tiers.Google prévoit de tester Privacy Sandbox tout au long de l'année 2024. Ce qui signifie que pour l'année prochaine, les cookies tiers continueront à collecter et à partager vos données dans Chrome.Les nouveaux thèmes s'améliorent quelque peu par rapport à la FLoC 2019. Il n'utilise pas l'identifiant FLoC, un numéro dont beaucoup s'inquiètent qu'il puisse être utilisé pour prendre vos empreintes digitales. Les sujets de ciblage publicitaire sont tous publics sur GitHub, évitant, espérons-le, toute catégorie clairement sensible telle que la race, la religion ou l'orientation sexuelle. Les contrôles de confidentialité des publicités de Chrome, détaillées ci-dessous, vous permettent de voir dans quelles catégories d'intérêt Chrome vous place, et de supprimer les sujets pour lesquels vous ne voulez pas voir de publicités. Il existe également un moyen simple de se désengager, ce que FLoC n'a jamais vraiment fait pendant les tests.D'autres navigateurs, comme Firefox et Safari, ont intégré des protections de la vie privée contre les cookies tiers en 2019 et 2020, respectivement. Aucun de ces navigateurs ne dispose d'une fonction similaire à Privacy Sandbox, ce qui en fait de meilleures options si vous préférez plus de confidentialité.Il est trompeur que Google qualifie tout cela de "confidentialité". Même s'il est plus efficace que les cookies tiers, l'Environnement de test de confidentialité reste un outil de suivi, mais il est effectué par une seule entreprise au lieu de plusieurs dizaines. Au lieu d'hésiter entre différentes méthodes de suivi, même avec de légères améliorations, nous devrions travailler à un monde sans publicités comportementales.Mais si vous vous en tenez à Chrome, vous pouvez au moins désactiver ces fonctionnalités.Selon la date de votre dernière mise à jour de Chrome, vous avez peut-être déjà reçu une fenêtre contextuelle vous demandant d'accepter l'option "Enhanced ad privacy in Chrome" (amélioration de la confidentialité des publicités dans Chrome). Si vous avez simplement cliqué sur le gros bouton bleu "J'accepte" pour faire disparaître la fenêtre contextuelle, vous avez donné votre accord. Mais vous pouvez toujours revenir à la page de désactivation assez facilement en cliquant sur l'. Vous y trouverez cet écran avec trois paramètres différents :Si vous utilisez Chrome, Firefox, Edge ou Opera, vous devriez également aller plus loin dans la protection de votre vie privée grâce à Privacy Badger, une extension de navigateur qui bloque les traceurs tiers qui utilisent des cookies, des empreintes digitales et d'autres méthodes sournoises. Sur Chrome, Privacy Badger désactive également l'API Topics par défaut.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fonctionnalité "Privacy Sandbox" de Google Chrome ?