Les employés de FTX ont découvert la porte dérobée d'Alameda, d'une valeur de 65 milliards de dollars, plusieurs mois avant l'effondrement de l'entreprise

Certains employés de FTX aux États-Unis étaient au courant de la porte dérobée de la bourse qui a permis à Alameda Research de retirer des milliards de fonds de ses clients, selon un rapport du Wall Street Journal publié jeudi. Les employés ont signalé leur découverte au directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, mais le problème n'a jamais été résolu, a rapporté le WSJ, citant des personnes familières avec l'affaire.L'équipe, qui travaillait pour LedgerX, l'échange de dérivés cryptographiques que FTX a acquis en 2021, examinait si le code de l'échange principal de FTX pouvait être utilisé aux États-Unis lorsqu'elle a fait cette découverte. Julie Schoening, responsable des risques chez LedgerX, a fait part de ses inquiétudes à son patron Zach Dexter, qui en a ensuite discuté avec Nishad Singh, l'un des plus proches adjoints du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Schoening a été licenciée en août 2022, alors qu'il était suggéré qu'elle avait irrité ses supérieurs en soulignant les problèmes.", a déclaré Miami International Holdings, le nouveau propriétaire de LedgerX, dans un communiqué transmis au WSJ.Cette nouvelle intervient au début du procès de Bankman-Fried à New York, qui doit répondre d'accusations de fraude électronique. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Singh, qui a plaidé coupable, devrait témoigner contre son ancien patron.Source : WSJQuel est votre avis sur cette affaire ?Quel est votre avis sur le communiqué de LedgerX niant tout cela ?