L'accumulation à grande échelle de bitcoins est le résultat de protocoles juridiques liés à des saisies d'actifs plutôt que d'une quelconque planification stratégique. Ce processus est en cours depuis 2013, le ministère de la justice affinant les pratiques de stockage sécurisé, mises en évidence par des affaires telles que celle du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht.Les trois principales saisies du gouvernement comprennent 69 369 BTC provenant de Silk Road, 94 643 BTC liés au piratage de Bitfinex et 50 676 BTC provenant de James Zhong. Ces chiffres dépassent les avoirs en bitcoins déclarés, ce qui laisse présager une croissance potentielle due aux saisies en cours.Malgré certains efforts de liquidation, les avoirs en bitcoins des États-Unis restent supérieurs à 5 milliards de dollars. La stratégie de liquidation a évolué au fil du temps. Au départ, il s'agissait d'enchères directes avec des enchérisseurs tels que Tim Draper en 2014. Depuis janvier 2021, cependant, l'U.S. Marshals Service a opté pour une dispersion progressive via des bourses de crypto-monnaies comme Coinbase.Cette méthode permet d'atténuer l'impact sur le marché et de garantir la stabilité du marché des crypto-monnaies tout en respectant les normes juridiques jusqu'à la fin de la confiscation des actifs. Le produit de ces ventes sert généralement à financer des enquêtes criminelles ou à dédommager les victimes. Les U.S. Marshals adhèrent à des ventes rapides et à la juste valeur marchande, une pratique similaire à celle de l'OSL Exchange de Hong Kong qui envisage une vente de 128 millions de dollars.Source : IRSQuel est votre avis sur le sujet ?