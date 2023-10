Les entreprises sont prêtes à abandonner les mots de passe : dans les cinq années à venir, moins de 25% des connexions des entreprises s'effectueront via des mots de passe

Les entreprises sont en marche vers un futur sans mots de passe : 92% ont déjà une stratégie en ce sens, et 95% offrent actuellement une expérience sans mot de passe dans leur organisation.





Elles sont convaincues des avantages des passkeys en termes de sécurité : 92% estiment qu'elles renforceront leur sécurité, et 93% jugent que ces clés permettront de diminuer l'utilisation d'applications non autorisées (ou « Shadow IT »).





Cependant, beaucoup reconnaissent qu'il reste encore du travail à faire : la majorité des entreprises interrogées utilise encore des méthodes d'authentification hameçonnables, telles que les mots de passe (76%) ou l'authentification multi-facteurs (43%).





La majorité reconnaît que la transition vers ce nouveau paradigme nécessitera du temps et de la formation : 55% des responsables informatiques pensent avoir besoin d'être davantage informés sur ces nouvelles technologies, et 28% redoutent une résistance au changement de la part des utilisateurs.





Lors de cette transition, le choix du stockage des passkeys est primordial : 69% des répondants prévoient de les confier à un gestionnaire de mots de passe tiers.

Avec 89% des responsables informatiques sondés estimant que les mots de passe ne concerneront que moins d'un quart des connexions de leur entreprise d'ici cinq ans.», souligne Andrew Shikiar, Directeur Exécutif et Directeur Marketing de la FIDO Alliance. «. »», conclut Mike Kosak, Senior Principal Intelligence Analyst chez LastPass.La recherche pour le rapport « Workforce Authentication 2023 » a été menée par Sapio Research via un sondage en ligne auprès de 1 005 décideurs IT aux États-Unis, en Allemagne, en Australie, au Royaume-Uni et en France.Les méthodes d'authentification dites "hameçonnables" sont celles basées sur des éléments connaissables et donc interceptables par des tiers malveillants. Cela inclut les mots de passe, les OTP, et les OTP via SMS.L’Alliance FIDO (Fast IDentity Online) a été créée en Juillet 2012 pour traiter du manque d’interopérabilité entre les technologies d’authentification forte, et remédier aux problèmes auxquels les utilisateurs font face lorsqu’ils doivent créer et se rappeler de plusieurs identifiants et mots de passe. L'Alliance FIDO est en train de changer la nature de l'authentification avec des normes plus simples et plus fortes, qui définissent un ensemble ouvert, évolutif et interopérable de mécanismesréduisant la dépendance aux mots de passe. L'authentification FIDO est plus forte, privée et facile à utiliser pour s'authentifier auprès des services en ligne.LastPass, récompensé à plusieurs reprises, aide des millions d'utilisateurs à sécuriser leur présence en ligne. Pour plus de 100 000 entreprises, il offre des solutions de gestion d'identités et de mots de pas, alliant sécurité et simplicité.Sources : LastPass Trouvez-vous ce rapport pertinent ou crédible ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?